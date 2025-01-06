

Гварамия: Наша главная цель - нулевая легитимация этой власти

06.01.2025 19:26





Реально это отмена визита, переносом было бы, если бы Пиа Каума назвала какую-либо дату последующего визита, - так в социальной сети Х лидер "Коалиции за перемены" Ника Гварамия прокомментировал заявление президента парламентской ассамблеи ОБСЕ о переносе запланированного визита в Грузию.



Как заявил сегодня на брифинге Ника Гварамия, отмена указанного визита является заслугой оппозиции и неправительственного сектора.



"Это не перенос визита, это отмена визита, так как, оговорка, которую делает Пиа Каума в своем заявлении, связана с коренным изменением ситуации в Грузии, и визитом после этого. Реально это отмена визита, переносом было бы, если бы Пиа Каума назвала какую-либо дату последующего визита. В первую очередь, это заслуга грузинского народа, который уже 40 дней протестует против фальсификации выборов в стране и выступает за освобождение политзаключенных. После грузинского народа, это заслуга политической оппозиции и неправительственного сектора.



Приехать сюда и разговаривать с людьми, которые представляют только самих себя и своего вождя – Бидзину Иванишвили, разумеется, было бы ошибкой. Эту ошибку, к сожалению, допустил Совет Европы и его председатель, и, к счастью, не повторила ОБСЕ. Наша главная цель, нулевая легитимация этой власти", - заявил Гварамия.





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