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Президент Франции: агрессию России мы видели в соседней ей Грузии


06.01.2025   21:43


Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в последние годы Россия стала более агрессивной среди десяти соседних стран. Он упоминает Грузию в этом контексте и говорит, что страна также стала свидетелем агрессивного отношения России — через дестабилизацию избирательных процессов и забрасывание бюллетеней в урны 26 октября 2024 года.

В этом же контексте на ежегодной встрече послов Франции Макрон говорил об Армении, Азербайджане и Молдове.

Он отметил, что Москва пыталась осуществить аналогичный с Грузией процесс на выборах в Молдове, но это ей не удалось.

«В последние годы Россия усилила свою агрессию и изменила характер этой агрессии по отношению к европейцам и другим странам мира. Поведение России радикально изменилось и стало более жестким и в отношении ядерной доктрины.

Она также стала более агрессивной по отношению к соседним странам. Мы видим это в Армении, где Россия внезапно изменила свое отношение и стала союзником Азербайджана только потому, что армяне противостояли ей.

<Россия стала агрессивной> дестабилизируя избирательные процессы в Грузии и опуская бюллетени в урны.В Молдове они пытались сделать то же самое, но у них ничего не получилось», — сказал Макрон.


Источник: SOVA
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