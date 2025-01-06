

Президент ПА ОБСЕ об отказе от визита в Грузию

06.01.2025 23:24





Я приняла решение о том, что существующие условия не являются выгодными для важных и инклюзивных дискуссий, для визита в Грузию я с нетерпением жду более удобного времени, когда условия для моей конструктивной вовлеченности улучшатся, - об этом говорится в письме президента парламентской ассамблеи ОБСЕ, которое Пиа Каума отправила министру иностранных дел Грузии Маке Бочоришвили, электронную версию которого распространила пресс-служба правящей партии "Грузинская мечта".



В заявлении подчеркнуто, что для приведения в соответствие с международными демократическими стандартами обязательств, взятых на себя перед ОБСЕ Грузией, впереди предстоит большая работа.



"После моей предыдущей переписки в отношении запланированного визита в Грузию, с извинением хочу сообщить, что мой визит, запланированный на 8-10 декабря, не состоится. Указанное решение было принято после тщательного рассмотрения существующих обстоятельств. Как подчеркнуто в итоговом отчете наблюдательной миссии БДИПЧ по парламентским выборам 26 октября, который вчера был конструктивно рассмотрен с премьер-министром, для приведения в соответствие с международными демократическими стандартами обязательств, взятых на себя перед ОБСЕ Грузией, впереди предстоит большая работа. Заключения и рекомендации по устранению недочетов, приведенные в отчете, остаются важными, и я в очередной раз подтверждаю о своей твердой поддержке с целью их осуществления", - пишет Каума.



По ее словам, "целью запланированного визита было содействие диалогу между правительством, оппозицией и гражданским обществом по этим жизненно важным рекомендациям, а также очередное подтверждение верности с целью поддержки демократических реформ со стороны ОБСЕ".





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