

Посольство Франции соболезнует семье и народу Грузии в связи с трагедией в Абхазии

07.01.2025 10:39





Посольство Франции выразило соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в селе Саберио Гальского района Абхазии.



«В этот особенно трагический и болезненный момент посольство Франции выражает соболезнования семье, друзьям и народу Грузии в связи с трагическим пожаром, унесшим жизни пятерых маленьких детей в деревне Саберио в сепаратистском регионе Абхазия», — говорится в заявлении.



Соболезнования, слова скорби семье и ее близким выразили другие политики, а также ряд посольств в Грузии.



Отметим, в результате пожара в Гальском районе Абхазии погибли пятеро детей — пять сестер. Трагедия произошла в селе Саберио, где загорелся частный дом семьи Чолария. Огонь мгновенно охватил дом, спасти пятерых детей — девочек — не удалось. Самой маленькой было 8 месяцев, старшей — 8 лет.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





