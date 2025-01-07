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Посольство Франции соболезнует семье и народу Грузии в связи с трагедией в Абхазии


07.01.2025   10:39


Посольство Франции выразило соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в селе Саберио Гальского района Абхазии.

«В этот особенно трагический и болезненный момент посольство Франции выражает соболезнования семье, друзьям и народу Грузии в связи с трагическим пожаром, унесшим жизни пятерых маленьких детей в деревне Саберио в сепаратистском регионе Абхазия», — говорится в заявлении.

Соболезнования, слова скорби семье и ее близким выразили другие политики, а также ряд посольств в Грузии.

Отметим, в результате пожара в Гальском районе Абхазии погибли пятеро детей — пять сестер. Трагедия произошла в селе Саберио, где загорелся частный дом семьи Чолария. Огонь мгновенно охватил дом, спасти пятерых детей — девочек — не удалось. Самой маленькой было 8 месяцев, старшей — 8 лет.


Источник: SOVA
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