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Посольство Франции соболезнует семье и народу Грузии в связи с трагедией в Абхазии
07.01.2025 10:39
Посольство Франции выразило соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в селе Саберио Гальского района Абхазии.
«В этот особенно трагический и болезненный момент посольство Франции выражает соболезнования семье, друзьям и народу Грузии в связи с трагическим пожаром, унесшим жизни пятерых маленьких детей в деревне Саберио в сепаратистском регионе Абхазия», — говорится в заявлении.
Соболезнования, слова скорби семье и ее близким выразили другие политики, а также ряд посольств в Грузии.
Отметим, в результате пожара в Гальском районе Абхазии погибли пятеро детей — пять сестер. Трагедия произошла в селе Саберио, где загорелся частный дом семьи Чолария. Огонь мгновенно охватил дом, спасти пятерых детей — девочек — не удалось. Самой маленькой было 8 месяцев, старшей — 8 лет.
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