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Посол Франции: новые выборы в Грузии могут стать выходом из политического кризиса
07.01.2025 10:46
Посол Франции в Грузии Шераз Гасри прокомментировала заявление президента Франции Эммануэля Макрона на встрече с французскими послами, где он рассказал об агрессии России, которая проявляется и в Грузии.
Дипломат подчеркнула слова Макрона о том, что новые выборы в Грузии могут стать выходом из политического кризиса в стране.
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«В то время, как Эммануэль Макрон делает приоритетом нашей внешней политики поддержку демократии и борцов за свободу, он высоко оценивает решительность демонстрантов и Саломе Зурабишвили в Грузии и подчеркивает, что новые выборы могут стать выходом из политического кризиса», — пишет Гасри в сети Х.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в последние годы Россия стала более агрессивной среди десяти соседних стран. Он упоминает Грузию в этом контексте и говорит, что страна также стала свидетелем агрессивного отношения России — через дестабилизацию избирательных процессов и забрасывание бюллетеней в урны 26 октября 2024 года.
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