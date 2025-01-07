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Церетели: Важно, что визовые ограничения вводятся не для граждан, а для представителей де-факто властей
07.01.2025 20:37
Важно, что визовые ограничения вводятся не для граждан Грузии, а для представителей де-факто властей, имеющих дипломатические паспорта. Со стороны Запада это поддержка устремлений нашего общества, которое выражает протест уже более 40 дней, - заявил один из лидеров «Единого национального движения» Гиги Церетели.
По его словам, «нет диалога о реальных путях разрядки кризиса, поэтому со стороны наших партнеров будет ответ».
«Общественности известно, что наши европейские партнеры на очень высоком уровне - среди министров иностранных дел и в Европейском совете обсуждали введение визовых ограничений. Важно, что они вводятся не для граждан Грузии с обычными паспортами, а распространяются на лиц с дипломатическими или служебными паспортами. Это именно те меры дипломатического и политического давления со стороны Запада, которыми пытаются вынудить нынешние де-факто власти изменить имеющуюся политику, чтобы Грузия вернулась на путь евроинтеграции.
Это способ выразить поддержку устремлениям нашего общества, большинства населения, которое протестует уже более 40 дней и многие из них из-за этого находятся в тюрьме.
Диалога о реальных путях разрядки кризиса нет. Со стороны наших партнеров будет ответ. Это результат политики, проводимой де-факто властями», - заявил Гиги Церетели.
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