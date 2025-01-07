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20 000 лари за новогодний фейерверк в Батуми на фоне масштабных протестов
07.01.2025 21:57
Мэрия Батуми заключила контракт на 20 000 лари с компанией «Алкаджэо» для организации новогоднего фейерверка. Договор, подписанный 30 декабря 2024 года, предусматривает поставку, установку и запуск пиротехники в соответствии с законодательством.
Согласно приложению к договору, пиротехника китайского производства. Документ подписал директор компании Лаша Кварацхелия.
— «Общая стоимость контракта составляет 20000 лари [более 7 тыс. долларов США], включая все налоги, предусмотренные законодательством Грузии», — указано в договоре.
На фоне масштабных протестов, которые с конца ноября охватили Тбилиси, Батуми и другие города Грузии, расходы на праздничные мероприятия вызывают активное обсуждение в обществе. Протесты начались после заявления премьера правящей «мечты» Ираклия Кобахидзе о приостановке процесса евроинтеграции до 2028 года.
Сотни участников акций, включая журналистов и деятелей культуры, были задержаны или подверглись насилию. В Батуми, на том же новогоднем концерте, где выступала Нуца Бузаладзе, протестующие принесли плакаты с изображениями избитых демонстрантов.
Интересно, что на фоне новогодних фейерверков, финансируемых из бюджета, парламент Грузии ранее утвердил закон, запрещающий участникам акций протеста иметь при себе пиротехнику. Этот закон, принятый ускоренно, вступил в силу сразу после подписания президентом-назначенцем Михаилом Кавелашвили.
Результаты парламентских выборов 26 октября 2024 года были признаны только Венгрией, единственным членом ЕС. Парламент, сформированный в нарушение Конституции, только усилил протестные настроения.
Траты на фейерверки и концерты на фоне общественного недовольства поднимают вопросы о приоритетах властей и их реакции на политический кризис.
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