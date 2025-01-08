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Гренландия принадлежит гренландцам - премьер-министр Дании
08.01.2025 10:47
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен ответила на заявление Дональда Трампа по поводу Гренландии.
Выступая перед местными СМИ, премьер-министр отметила, что Гренландия принадлежит своему народу.
«Позиция датского правительства абсолютно ясна. Будущее Гренландии определяется в Гренландии. Гренландия принадлежит гренландцам», — заявила премьер-министр Дании.
Избранный президент США отреагировал на приезд своего сына Дональда Трампа-младшего в Гренландию. Дональд Трамп написал в своей социальной сети: «Люди получат огромную выгоду, если и когда Гренландия станет частью нашей страны. Мы позаботимся о ней и защитим от злого внешнего мира. Давайте снова сделаем Гренландию великой!».
Следует отметить, что Дональд Трамп выразил желание купить Гренландию еще во время своего первого срока полномочий.
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