

Гренландия принадлежит гренландцам - премьер-министр Дании

08.01.2025 10:47





Премьер-министр Дании Метте Фредериксен ответила на заявление Дональда Трампа по поводу Гренландии.



Выступая перед местными СМИ, премьер-министр отметила, что Гренландия принадлежит своему народу.



«Позиция датского правительства абсолютно ясна. Будущее Гренландии определяется в Гренландии. Гренландия принадлежит гренландцам», — заявила премьер-министр Дании.



Избранный президент США отреагировал на приезд своего сына Дональда Трампа-младшего в Гренландию. Дональд Трамп написал в своей социальной сети: «Люди получат огромную выгоду, если и когда Гренландия станет частью нашей страны. Мы позаботимся о ней и защитим от злого внешнего мира. Давайте снова сделаем Гренландию великой!».



Следует отметить, что Дональд Трамп выразил желание купить Гренландию еще во время своего первого срока полномочий.







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