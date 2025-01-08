

Гоциридзе: Грузия является лидером в Европе по зарплате депутатов в соотношении с пенсией

08.01.2025 13:42





Депутаты в два с половиной раза повысили себе зарплаты. Указанное повышение касается „обычных” депутатов, а так вознаграждение для „необычных“ депутатов выросло еще больше, - об этом в социальной сети пишет бывший депутат, оппозиционер Роман Гоциридзе.



По его пояснению, в грузинском парламенте каждый второй депутат занимает „какую-либо вымышленную должность“.



Как отметил оппозиционер, зарплата рядового депутата в 30 раз превышает размер пенсии в стране.



„В парламенте каждый второй депутат занимает какую-либо вымышленную должность. Например, у председателей 16 комитетов 38 заместителей, отсюда в каждом комитете один т. н. заместитель с машиной. Помимо того, что он имеет повышенный оклад, его еще и обслуживает персональная машина. Выходит, что только председателей комитетов и их заместителей, все из которых являются членами “Грузинской мечты”, обслуживает 32 персональных автомобиля, что поглощает миллионы из госбюджета на зарплату водителей, ремонт и страховку.



В мировом парламентаризме не найдется второй такой страны, где каждого второго депутата, входящего во фракцию большинства, обслуживал бы персональный автомобиль. Всего в парламенте 50 персональных автомобилей. В это число не входят машины глав департаментов и прочих лиц. Оклад по заработной плате некоторых из них достигает 10 тысяч лари в месяц.



Еще один уникальный случай - Грузия является лидером в Европе по зарплате депутатов в соотношении с пенсией. Зарплата рядового депутата в 30 раз превышает пенсию.



Паразиты, лодыри и пиявки – так можно охарактеризовать эту касту“, - пишет Гоциридзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





