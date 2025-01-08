|
|
|
Гварамия: Своим сегодняшним параноидным заявлением „Мечта“ избрала путь Януковича
08.01.2025 13:43
Своим сегодняшним параноидным заявлением „Мечта“ избрала путь Януковича, обоснованный „бредом“ идеологов двора Орбана, - так один из лидеров „Коалиции за перемены“ Ника Гварамия прокомментировал сегодняшнее заявление политсовета „Грузинской мечты“.
По его словам, Бидзина Иванишвили будет „давить“ на этот путь до конца и попытается максимально адаптироваться и к международной изоляции.
„Своим сегодняшним параноидным заявлением „Мечта“ избрала путь Януковича, обоснованный „бредом“ идеологов двора Орбана. Иванишвили будет „давить“ на этот путь до конца и попытается максимально адаптироваться и к международной изоляции.
Декларацией этого является текст сегодняшнего заявления.
P. S. Диктатуры не завершаются сами по себе. С диктатурами кончают“, - пишет Ника Гварамия.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна