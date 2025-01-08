

Гварамия: Своим сегодняшним параноидным заявлением „Мечта“ избрала путь Януковича

08.01.2025 13:43





Своим сегодняшним параноидным заявлением „Мечта“ избрала путь Януковича, обоснованный „бредом“ идеологов двора Орбана, - так один из лидеров „Коалиции за перемены“ Ника Гварамия прокомментировал сегодняшнее заявление политсовета „Грузинской мечты“.



По его словам, Бидзина Иванишвили будет „давить“ на этот путь до конца и попытается максимально адаптироваться и к международной изоляции.



„Своим сегодняшним параноидным заявлением „Мечта“ избрала путь Януковича, обоснованный „бредом“ идеологов двора Орбана. Иванишвили будет „давить“ на этот путь до конца и попытается максимально адаптироваться и к международной изоляции.



Декларацией этого является текст сегодняшнего заявления.



P. S. Диктатуры не завершаются сами по себе. С диктатурами кончают“, - пишет Ника Гварамия.











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