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Гварамия: Своим сегодняшним параноидным заявлением „Мечта“ избрала путь Януковича


08.01.2025   13:43


Своим сегодняшним параноидным заявлением „Мечта“ избрала путь Януковича, обоснованный „бредом“ идеологов двора Орбана, - так один из лидеров „Коалиции за перемены“ Ника Гварамия прокомментировал сегодняшнее заявление политсовета „Грузинской мечты“.

По его словам, Бидзина Иванишвили будет „давить“ на этот путь до конца и попытается максимально адаптироваться и к международной изоляции.

„Своим сегодняшним параноидным заявлением „Мечта“ избрала путь Януковича, обоснованный „бредом“ идеологов двора Орбана. Иванишвили будет „давить“ на этот путь до конца и попытается максимально адаптироваться и к международной изоляции.

Декларацией этого является текст сегодняшнего заявления.

P. S. Диктатуры не завершаются сами по себе. С диктатурами кончают“, - пишет Ника Гварамия.




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