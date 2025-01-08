Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Formula публикует письмо главы ПА ОБСЕ членам организации после отсрочки визита в Грузию


08.01.2025   13:44


Телекомпания Formula делится содержанием письма от 6 января 2025 года, в котором президент ПА ОБСЕ Пиа Каума обращается к представителям организации и объясняет причину отмены визита в Грузию.

В письме, по информации Formula, говорится, что «Грузинская мечта» «выразила готовность пересмотреть и дополнить» аналог российского закона об иноагентах — «О прозрачности иностранного влияния».

Кроме того, указывается и на часть в итоговом заключении БДИПЧ/ОБСЕ, где говорится, что Грузия по-прежнему сталкивается со значительными вызовами в выполнении обязательств ОБСЕ и международных демократических стандартов.

Пиа Каума также рассказывает о необходимости расследовать факты «незаконного поведения сотрудниками полиции» во время акций протеста в Тбилиси.

pismo pia новости Formula TV, Грузинская мечта, грузия-ПА ОБСЕ, Пиа Каума, разгон акции протеста в Тбилиси

«Моей первичной задачей было сотрудничество с представителями правительства Грузии, оппозиции и гражданского общества с целью содействия диалогу и реализации рекомендаций, которые содержатся в итоговом отчете наблюдательской миссии БДИПЧ по парламентским выборам 26 октября 2024 года.

Я также пыталась подтвердить приверженность ПА ОБСЕ поддержке демократических реформ в Грузии.

Как отметила наша миссия наблюдателей в октябре, Грузия по-прежнему сталкивается со значительными трудностями в выполнении обязательств ОБСЕ и международных демократических стандартов.

Вчера я провела конструктивную дискуссию с премьер-министром Грузии и поприветствовала желание грузинского правительства принять участие в выполнении рекомендаций БДИПЧ.

В меня вселяло надежду, что правительство выразило готовность пересмотреть и дополнить закон «О прозрачности иностранного влияния» посредством инклюзивного процесса с участием международного сообщества и гражданского общества.

Принимая на себя обязательства, следует тщательно расследовать незаконное поведение сотрудников полиции во время митингов и предпринимать соответствующие действия там, где это необходимо.

Однако ощутимый прогресс требует широкого обсуждения, что на данном этапе невозможно», — пишет Каума.



Отметим, президент ПА ОБСЕ Пиа Каума отложила визит в Грузию «после тщательного обдумывания». Она отметила, что этот шаг будет сделан в условиях большей эффективности организации для разрешения кризиса в стране. Она также направила письмо в МИД Грузии.

Напомним, три оппозиционные коалиции — «Сильная Грузия», «За перемены» и «Единство — Национальное движение» — призвали президента ПА ОБСЕ Пию Лиису Каума отсрочить свой визит в Грузию в связи ситуацией в стране. Они отмечают, что это стало бы «лучшим решением» до тех пор, пока власти не назначат перевыборы и пока не заявят об освобождении гражданских активистов, задержанных во время акций протеста в Тбилиси.

Позже и лидер «Гахария за Грузию» призвал Пию Каума пересмотреть решение осуществить запланированный визит в Грузию.

Критика в адрес президента ПА ОБСЕ Пии Каума из-за намерения прибыть в Грузию началась с евродепутата от Латвии Рихардса Колса, после которого пост в Х опубликовала и европарламентарий Раса Юкнявичене, которая отметила, что он пойдет на пользу только олигарху Иванишвили.

Добавим, что Пиа Лииса Каума намерена была посетить Тбилиси и встретиться с представителями власти Грузии 8-10 января.

В декабре прошлого года президент ПАСЕ призвала власти Грузии полностью выполнить все рекомендации, которые даны в итоговом заключении БДИПЧ/ОБСЕ.


Источник: СОВА
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна