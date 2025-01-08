

Formula публикует письмо главы ПА ОБСЕ членам организации после отсрочки визита в Грузию

08.01.2025 13:44





Телекомпания Formula делится содержанием письма от 6 января 2025 года, в котором президент ПА ОБСЕ Пиа Каума обращается к представителям организации и объясняет причину отмены визита в Грузию.



В письме, по информации Formula, говорится, что «Грузинская мечта» «выразила готовность пересмотреть и дополнить» аналог российского закона об иноагентах — «О прозрачности иностранного влияния».



Кроме того, указывается и на часть в итоговом заключении БДИПЧ/ОБСЕ, где говорится, что Грузия по-прежнему сталкивается со значительными вызовами в выполнении обязательств ОБСЕ и международных демократических стандартов.



Пиа Каума также рассказывает о необходимости расследовать факты «незаконного поведения сотрудниками полиции» во время акций протеста в Тбилиси.



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«Моей первичной задачей было сотрудничество с представителями правительства Грузии, оппозиции и гражданского общества с целью содействия диалогу и реализации рекомендаций, которые содержатся в итоговом отчете наблюдательской миссии БДИПЧ по парламентским выборам 26 октября 2024 года.



Я также пыталась подтвердить приверженность ПА ОБСЕ поддержке демократических реформ в Грузии.



Как отметила наша миссия наблюдателей в октябре, Грузия по-прежнему сталкивается со значительными трудностями в выполнении обязательств ОБСЕ и международных демократических стандартов.



Вчера я провела конструктивную дискуссию с премьер-министром Грузии и поприветствовала желание грузинского правительства принять участие в выполнении рекомендаций БДИПЧ.



В меня вселяло надежду, что правительство выразило готовность пересмотреть и дополнить закон «О прозрачности иностранного влияния» посредством инклюзивного процесса с участием международного сообщества и гражданского общества.



Принимая на себя обязательства, следует тщательно расследовать незаконное поведение сотрудников полиции во время митингов и предпринимать соответствующие действия там, где это необходимо.



Однако ощутимый прогресс требует широкого обсуждения, что на данном этапе невозможно», — пишет Каума.







Отметим, президент ПА ОБСЕ Пиа Каума отложила визит в Грузию «после тщательного обдумывания». Она отметила, что этот шаг будет сделан в условиях большей эффективности организации для разрешения кризиса в стране. Она также направила письмо в МИД Грузии.



Напомним, три оппозиционные коалиции — «Сильная Грузия», «За перемены» и «Единство — Национальное движение» — призвали президента ПА ОБСЕ Пию Лиису Каума отсрочить свой визит в Грузию в связи ситуацией в стране. Они отмечают, что это стало бы «лучшим решением» до тех пор, пока власти не назначат перевыборы и пока не заявят об освобождении гражданских активистов, задержанных во время акций протеста в Тбилиси.



Позже и лидер «Гахария за Грузию» призвал Пию Каума пересмотреть решение осуществить запланированный визит в Грузию.



Критика в адрес президента ПА ОБСЕ Пии Каума из-за намерения прибыть в Грузию началась с евродепутата от Латвии Рихардса Колса, после которого пост в Х опубликовала и европарламентарий Раса Юкнявичене, которая отметила, что он пойдет на пользу только олигарху Иванишвили.



Добавим, что Пиа Лииса Каума намерена была посетить Тбилиси и встретиться с представителями власти Грузии 8-10 января.



В декабре прошлого года президент ПАСЕ призвала власти Грузии полностью выполнить все рекомендации, которые даны в итоговом заключении БДИПЧ/ОБСЕ.



Источник: СОВА

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