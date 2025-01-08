

«Мечта» намерена бороться с Deep State

08.01.2025 13:45





«Грузинская мечта» намерена бороться с Deep State, а не только смотреть со стороны, как избранный президент США Дональд Трамп и «здоровые» силы в ЕС будут делать это.



В партии уверены, что успешное выполнение президентом Трампом задачи по разрушению «глубинного государства» может обеспечить качественную перегрузку грузино-американских отношений, что «в равной степени отвечает интересам как Грузии, так и Соединенных Штатов».



Кроме того, уверен политсовет партии, разрушение европейских метастазов «глубинного государства» (Deep State) является необходимым условием для перезагрузки отношений Грузии и ЕС. Этот процесс в Европе, отметили в «Мечте», займет больше времени, чем в Штатах.



«В Европе удаление метастазов Deep State займет относительно больше времени. Как отметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, «с избранием президента Трампа Сорос потерял Вашингтон, но Брюссель все еще в его руках». Естественно, Сорос имеет в виду не конкретного человека, а олигархическую сеть, стоящую за «глубинным государством».



Разрушение европейских метастазов «глубинного государства» является необходимым условием для перезагрузки отношений Грузии и ЕС. Результатом этих метастазов является не только существующая антигрузинская политика бюрократии ЕС, но и грубая пропаганда ЛГБТ и миграционная политика, которая последовательно лишает страны ЕС их идентичности и которая непосредственно угрожает нашей стране.



Мы надеемся, что к 2030 году ЕС полностью преодолеет проблему неформального олигархического влияния и «глубинного государства», что создаст надлежащие условия для вступления Грузии в ЕС.



Вместе с тем, Грузия должна не только пассивно ждать перемен в ЕС, но и активно способствовать преодолению проблем, с которыми сталкивается ЕС.



Только с миром, достоинством и процветанием к Европе и в Европу — вот девиз, который до 2030 года должен стать ключевым принципом сосуществования не только для Грузии, но и для каждого государства — члена Европейского Союза», — говорится в заявлении политсовета партии «Грузинская мечта».



Источник: СОВА

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