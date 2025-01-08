

Пиа Каума: ПА ОБСЕ не имеет права придавать легитимацию властям Грузии

08.01.2025 13:45





Президент ПА ОБСЕ Пиа Каума в интервью «Радио Свобода» заявила, что организация хочет оставаться «нейтральной». Она отметила, что после опубликования итогового отчета БДИПЧ/ОБСЕ целью визита в Грузию было «начать диалог с правительством, оппозицией и гражданским обществом, чтобы способствовать обсуждению и выполнению этих рекомендаций«. Она подчеркнула, что целью ее визита не было придание легитимации властям Грузии.



«Здесь мы говорим о 12 основных и наиболее важных рекомендациях, которые должны быть выполнены немедленно. Мы действительно были готовы помочь Грузии начать этот процесс. <…> Нашей целью не было представить наш визит как признание правительства, придать легитимность кому бы то ни было. Мы этого не делаем, это не наше дело и не наш мандат», — заявила финский политик.



Каума пояснила, что решение отсрочить визит в Грузию на неопределенный срок она приняла, исходя из того, что «на данном этапе не было достаточной готовности (всех сторон процесса — ред.) встретиться» с делегацией ПА ОБСЕ. Для этого «в стране должно быть достаточно доброй воли, чтобы это было принято».



Она пояснила, что после получения письма от трех оппозиционных партий, в котором одним из требований было определение даты новых выборов в Грузии, а другое касалось освобождения арестованных протестующих, стало ясно, что эти требования делегация выполнить не смогла бы на данном этапе.



«Однако я также хотела бы добавить, что представители руководства хотели и были готовы встретиться с нами и обсудить рекомендации БДИПЧ», — подчеркнула она, добавив, что исключительно с правительством встречаться не хотела бы, чтобы не создавать картину, будто ПА ОБСЕ поддерживают правительство, игнорируя запросы другой стороны.



«Если бы я приехала в Тбилиси и встретилась только с представителями правительства, это создало бы именно ту картину, которую я не хотела показывать: что мы, похоже, поддерживаем правительство. Но как я уже упоминала, это не входит в наши полномочия, мы не хотим этого делать и не делаем», — заявила она.







Пиа Каума подчеркнула, что ПА ОБСЕ не нацелена на то, чтобы встать на чью-то сторону, поскольку организация следит за выборами, помогает выявлять и анализировать недостатки до и после процесса, а также выполнять рекомендации.



«В этом наша функция. Мы не хотим занимать чью-либо сторону», — отметила политик. Она отвергла мнение о том, что приняла решение под давлением.



«Но я не думаю, что это стало решающим фактором в моем решении — я пошла на этот шаг, скорее, потому, что посчитала, что люди еще не готовы к такому диалогу. Я думаю, что еще слишком рано, нам нужно немного подождать».



На вопрос, легитимна ли сегодня власть в Грузии, Пиа Каума ответила, что не может говорить об этом.



«Я не могу этого сказать. Я думаю, что это зависит от вашего Конституционного суда и других правовых и политических систем. Я не могу ничего не определяю в этом вопросе», — заявила политик.



Глава ПА ОБСЕ отметила, что никто не совершенен и что «в каждой стране есть проблемы, которые нуждаются в улучшении, никто не может похвастаться тем, что достиг окончательного, финального уровня демократии».



«Всегда есть вопросы, требующие улучшения. Но если мы применим это к случаю с Финляндией (представим, что это относится к Финляндии — ред.), я думаю, что очень важно, чтобы никто извне не говорил, является ли правительство легитимным или нет. Это нанесло бы ущерб суверенитету страны, если бы кто-то извне определял легитимность», — заявила она.



Пиа Каума отметила, что выступает за диалог, однако сегодня «правящая партия и оппозиция так далеки друг от друга и их взгляды сильно отличаются».



Она считает, что необходимо, чтобы на «определенном этапе» кто-то выступил последником, который бы поспособствовал диалогу между сторонами.



Каума подчеркнула, что ОБСЕ, как правило, не использует термин «свободные и справедливые выборы» при оценке выборов.



«Мы оцениваем, были ли выборы конкурентными и имели ли все политические партии возможность свободно проводить предвыборную кампанию. И если вы видели отчет и ознакомились с подробностями», — заявила она.



Президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ заявила, что во многих странах, как с точки зрения демократии, так и с точки зрения выборов, отправная точка (starting point) довольно низкая. И что организация не сравнивает страны друг с другом, поскольку «в мире нет двух абсолютно идентичных систем».



«Мы смотрим на картину в целом и последовательно оцениваем выборы, а именно: какое развитие и улучшения мы увидели по сравнению с предыдущими выборами? Это очень важно.



Мы не сравниваем наши страны друг с другом, потому что это было бы несправедливо, каждая страна индивидуальна, и каждая избирательная система имеет свои особенности и отличия. В мире нет двух абсолютно идентичных систем», — подчеркнула Пиа Каума.







Отметим, президент ПА ОБСЕ Пиа Каума отложила визит в Грузию «после тщательного обдумывания». Она отметила, что этот шаг будет сделан в условиях большей эффективности организации для разрешения кризиса в стране. Она также направила письмо в МИД Грузии.



Напомним, три оппозиционные коалиции — «Сильная Грузия», «За перемены» и «Единство — Национальное движение» — призвали президента ПА ОБСЕ Пию Лиису Каума отсрочить свой визит в Грузию в связи ситуацией в стране. Они отмечают, что это стало бы «лучшим решением» до тех пор, пока власти не назначат перевыборы и пока не заявят об освобождении гражданских активистов, задержанных во время акций протеста в Тбилиси.



Позже и лидер «Гахария за Грузию» призвал Пию Каума пересмотреть решение осуществить запланированный визит в Грузию.



Критика в адрес президента ПА ОБСЕ Пии Каума из-за намерения прибыть в Грузию началась с евродепутата от Латвии Рихардса Колса, после которого пост в Х опубликовала и европарламентарий Раса Юкнявичене, которая отметила, что он пойдет на пользу только олигарху Иванишвили.



Добавим, что Пиа Лииса Каума намерена была посетить Тбилиси и встретиться с представителями власти Грузии 8-10 января.



В декабре прошлого года президент ПАСЕ призвала власти Грузии полностью выполнить все рекомендации, которые даны в итоговом заключении БДИПЧ/ОБСЕ.







Источник: СОВА

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