

«Мечта»: все политики, выступающие с антигрузинскими заявлениями, — члены Deep State и действуют под диктовку «партии глобальной войны»

08.01.2025 13:47





Политсовет «Грузинской мечты» опубликовал заявление, в котором говорится, что все политики и бюрократы, выступающие с антигрузинскими заявлениями, являются членами сети Deep State (глубинное государство — ред.), которая действует не в интересах американского или европейского народа, а под диктовку «партии глобальной войны».



Согласно заявлению, никто не может заставить правительство Грузии, даже ценой каких-либо санкций, обречь страну на разрушительную войну. войны ценой санкций. Политсовет «Грузинской мечты» подчеркивает, что грузинский народ не допустит украинизации Грузии.



Говоря о финансовых санкциях и визовых ограничениях, введенных против «политиков, избранных грузинским народом, и высокопоставленных государственных чиновников», политсовет заявляет, что эти решения являются «антигрузинским шагом, подрывающим доверие грузинского общества к западным институтам».



«Следует отметить, что чем глубже корни партии глобальной войны в разных странах и чем сильнее метастазы «дип стейт» (Deep State — глубинное государство — ред.), которое является основным инструментом неформального влияния партии глобальной войны, тем более антигрузинским является отношение соответствующей страны к грузинскому государству и грузинскому народу в целом.



Все без исключения — конкретный политик и бюрократ, который отличается антигрузинскими заявлениями, — будь то президент, премьер-министр, парламентарий, евродепутат, дипломат или чиновник, — является членом сети «дип стейт», которая действует не в соответствии с интересами американского или европейского народа,в под диктовку партии глобальной войны», — заявляют в «Мечте».



Политсовет подчеркивает, что команда избранного президента США Дональда Трампа «делает многообещающие заявления об уничтожении Deep State в американских официальных структурах».



«Президент Трамп еще до выборов заявлял, что «либо Америка уничтожит глубинное государство, либо глубинное государство уничтожит Америку». Факт, что за последние 4 года именно «глубинное государство» разрушало не только Америку, но и ряд стран мира. «Глубинное государство» создало серьезные экономические проблемы для стран ЕС.



«Глубинное государство» втянуло ряд государств по всему миру в вихрь войны. Наиболее сильно эффект патронатов «глубинного государства» отразился на нашей дружественной стране — Украине. Украина, которая до 2014 года обладала суверенитетом, территориальной целостностью, миром и почти 200-миллиардной экономикой, практически разрушена, за что авторы «майдана» не взяли никакой ответственности», — говорится в заявлении.



В «Мечте» заявляют, что Грузия пока избежала «украинский сценарий» в результате «огромных усилий и бескомпромиссной борьбы», однако борьба за мир продолжается, и эта борьба должна завершиться. В партии снова повторили, что, пока существует первый фронт в Украине, интересы второго фронта всегда будут связаны с Грузией«. Именно поэтому, отмечает политсовет, в отношении конкретных грузинских политиков вводятся санкции — они вводятся под диктовку «партии глобальной войны» и Deep State.



«Грузинский народ должен бороться до конца, чтобы выжить и предотвратить украинизацию Грузии. Поступая таким образом, мы окажем хорошую услугу Европе, большинство стран которой играют в игру Deep State и не в состоянии защитить свои национальные интересы», — подчеркивается в заявлении.



В «Мечте» заявили, что и «ценностная ситуация бюрократии ЕС на сегодняшний день является самой тяжелой», что отражается в пяти резолюциях Европарламента в отношении Грузии: они потребовали наказать олигарха и основателя партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили, освободить экс-президента Михаила Саакашвили и «других преступников», а также отменить анти-ЛГБТ-закон и другое.



«В последней, пятой резолюции Европарламент потребовал того, чего никто не осмеливался публично требовать от серьезных игроков, — введения санкций против России и краха грузинской экономики. Учитывая эту тенденцию, Европарламент в шестой резолюции может открыто потребовать начать войну с Россией.



Тот факт, что формальная основа санкций, вводимых конкретными государствами, совершенно надуманна, не нуждается в особых доказательствах.



Бидзина Иванишвили подвергается санкциям за замену кровавого авторитаризма в Грузии демократическим правлением, прекращение систематической практики пыток и убийств людей, бизнес-рэкета, захвата СМИ, фальсификации выборов, увеличение экономики страны с 28 миллиардов до 90 миллиардов и обеспечение 12 лет непрерывного мира в Грузии.



Вахтанг Гомелаури и герои-полицейские — в том числе те, кто участвовал в войне 2008 года, — несут наказание за эффективное предотвращение трех насильственных попыток государственного переворота за последние два года, и за то, что это не только не привело к жертвам, но и не оставило никакого следа на здоровье даже одного человека», — говорится в заявлении.



В «Мечте» экс-глав МВД и экс-премьеров Грузии Вано Мерабишвили и Георгия Гахария назвали «фаворитами» Deep State и напомнили об их «вине» во время разгонов акций протеста.



«Все мы помним спецоперации фаворитов Deep State и «глубинного государства» Мерабишвили и Гахария 26 мая и 20 июня, которые в одном случае закончились убийством 4 человек, а в другом — оставили тяжелый след в состоянии здоровья 7 человек.



Хотели бы напомнить, что ни Мерабишвили, ни Гахария не были подвергнуты санкциям, потому что Deep State руководствовалось знаменитым заявлением Рузвельта — «Сомоса, может быть, и сукин сын, но это наш сукин сын». Логично, что те, кто заботится о «сукиных сынах», будут наказывать героев-полицейских.



Мы все помним, что диктатор Саакашвили, развязавший войну с Россией в 2008 году, был назван Deep State героем и маяком демократии. Логично, что партия глобальной войны не скупится на похвалы в адрес военного агента. Продолжением этой логики является то, что Deep State наказывает Бидзину Иванишвили за мир.



Грузинское общество делает очень правильный выбор, и именно поэтому санкции Deep State потеряли всякую силу в Грузии. Примечательно, что санкции против Грузии были впервые введены украинским правительством, высшие должностные лица которого открыто призвали грузинское правительство открыть второй фронт.



За этим последовали санкции против стран Балтии, которые практически полностью утратили свой суверенитет и вынуждены действовать под диктовку Deep State.



Требования и угрозы, прозвучавшие за закрытыми дверями, наконец-то обрели публичный характер. «Или воюешь, или накажем» — это простое послание, которое Грузия и грузинский народ получают от партии глобальной войны.



Более того, устами представителей оппозиции они заговорили и о наказании грузинского народа, что является верным признаком того, что даже больше, чем позиция правительства <Грузии>, партию глобальной войны раздражает бескомпромиссная позиция грузинского народа, который не позволил коллективному нацдвижению, то есть агентуре партии глобальной войны, вернуться к власти и вновь втянуть Грузию в войну», — сказано в заявлении.



Политсовет «Мечты» подчеркнул, что никто не сможет запугать грузинский народ какими-либо санкциями потому, что общество понимает, что «никакие санкции не сравнятся с разрушением страны».



«Поэтому никто не может заставить правительство Грузии обречь страну на разрушительную войну ценой каких-либо санкций. Грузинский народ не допустит украинизации Грузии ценой каких-либо санкций«, — подчеркивают в «Мечте».



В партии уверены, что «меньшинство» населения Грузии — те, кто протестуют, — являются гражданами, которые поддались манипуляциям «партии глобальной войны». Они поддерживают «коллективное Нацдвижение» и выступают против национальных интересов Грузии. Но они знают, что правда не на их стороне, и «именно поэтому они отказываются от всех предложений правительства провести публичное обсуждение».



«К сожалению, раболепное отношение этих людей не дает им возможности критически взглянуть на шаги американской или европейской бюрократии. Под влиянием партии глобальной войны в современном мире действует оруэлловский принцип: «Война — это мир, рабство — это свобода, а невежество — это сила». Война, рабство, невежество и представление всего наоборот — вот основные инструменты, с помощью которых партия глобальной войны неофициально управляет подавляющим большинством современного мира», — отмечают в партии.



«Грузинская мечта» говорит и о том, что уже второй раз подряд сторонники «партии глобальной войны» не признали заключение БДИПЧ/ОБСЕ по выборам в Грузии, хотя и требовали настоятельно на приглашение этой наблюдательской миссии на выборы. Отмечается, что «оппозиция и ее хозяева» сделали все, чтобы не допустить прибытия делегации ОБСЕ в Грузию.



Политсовет откликается на MEGOBARI Act, который в Конгресс США хочет внести республиканец Джо Уилсон, и называет его снова «актом врага» (MTERI Act — ред.).



«Уилсон действовал по принципу — «совместить приятное с полезным» и добавил к финансовой выгоде от Кезерашвили, который грабит европейских пенсионеров, выполнение задач от Deep State. Деньги, изъятые у десятков европейских пенсионеров, используются одним американским пенсионером — Джо Уилсоном. Вот таким образом Deep State выполняет свою политическую задачу и шантажирует Грузию санкциями. Джо Уилсон — одно из самых серьезных проявлений Deep State — деградированный политик с нулевой политической культурой, который открыто угрожает наказать нас, если мы не втянемся в войну», — говорится в заявлении.



В политсовете припомнили Уилсону, который позиционирует себя как консерватор, не раз осуждал «решение Энтони Блинкена запретить называть мужчину мужчиной, а женщину женщиной, от чего команда президента Трампа единодушно дистанцировалась».



«Поэтому неудивительно, что Уилсон продолжает линию Блинкена в рамках наказания Грузии», — читаем в заявлении.



В «Грузинской мечте» уверены, что успешное выполнение президентом Дональдом Трампом задачи по разрушению «глубинного государства» может обеспечить качественную перегрузку грузино-американских отношений, что «в равной степени отвечает интересам как Грузии, так и Соединенных Штатов».



«В Европе удаление метастазов Deep State займет относительно больше времени. Как отметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, «с избранием президента Трампа Сорос потерял Вашингтон, но Брюссель все еще в его руках». Естественно, Сорос имеет в виду не конкретного человека, а олигархическую сеть, стоящую за «глубинным государством».



Разрушение европейских метастазов «глубинного государства» является необходимым условием для перезагрузки отношений Грузии и ЕС. Результатом этих метастазов является не только существующая антигрузинская политика бюрократии ЕС, но и грубая пропаганда ЛГБТ и миграционная политика, которая последовательно лишает страны ЕС их идентичности и которая непосредственно угрожает нашей стране. Мы надеемся, что к 2030 году ЕС полностью преодолеет проблему неформального олигархического влияния и «глубинного государства», что создаст надлежащие условия для вступления Грузии в Евросоюз.



Вместе с тем, Грузия должна не только пассивно ждать перемен в ЕС, но и активно способствовать преодолению проблем, с которыми сталкивается ЕС.



Только с миром, достоинством и процветанием к Европе и в Европу — вот девиз, который до 2030 года должен стать ключевым принципом сосуществования не только для Грузии, но и для каждого государства — члена Европейского Союза», — говорится в заявлении политсовета партии «Грузинская мечта».



Источник: СОВА

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