

Суд над актером Андро Чичинадзе может быть отложен почти на два месяца

08.01.2025 13:47





Прокуратура Грузии обратилась в суд с просьбой о переносе суда над актером Андро Чичинадзе с 16 января на 12 марта.



Об этом сообщил Торнике Мигинеишвили, представитель группы адвокатов, защищающих задержанных после участия в протестных акциях.



Популярному актеру Андро Чичинадзе грозит до девяти лет лишения свободы — прокуратура обвинила его в организации, руководстве, участии в групповом насилии и публичных призывах к насильственным действиям.



Адвокат заявил, что следствие запросило дополнительное время, так как «не может указать конкретные факты, которые подтвердят обвинение — потому что таких фактов просто не существует».



Также адвокат отметил, что дело Чичинадзе было искусственно объединено в одно производство с делами еще 10 обвиняемых.



“Задержанные не знают друг друга, при этом их обвиняют в участии в групповом насилии. Следствие искусственно объединило уголовные дела 11 человек — тем самым прокуратура пытается создать впечатление, что дело объемное и хочет постоянно требовать отсрочки процесса. С момента ареста Андро Чичинадзе прошло более 1 месяца, а в следственном органе заявляют, что времени на сбор доказательств не хватает».



Задержание Андро Чичинадзе стало знаковым: его арест вызвал протест деятелей культуры, в том числе и ранее политически нейтральных, и отставку популярных ведущих проправительственных каналов.



«Новый театр» Васо Абашидзе отменил спектакли в декабре и январе, требуя освобождения своего актера.





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