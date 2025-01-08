

«Грузинская мечта» объявила войну Deep state в масштабах ЕС

08.01.2025 13:47





Политсовет «Грузинской мечты» опубликовал пространное заявление о санкционной политике Запада, «Глобальной партии войны» и теории заговора Deep state («Глубинное государство»).



«Ликвидация европейских метастаз Deep state является необходимым условием для перезагрузки отношений между Грузией и Европейским Союзом», говорится в заявлении.



Все западные политики, критикующие правительство «Грузинской мечты», согласно заявлению партии, действуют против интересов Грузии под диктовку «Партии глобальной войны» и являются членами сети Deep State.



В заявлении ГМ также говорится:

💬 «Бидзина Иванишвили подвергается санкциям за то, что заменил в Грузии кровавый авторитаризм демократическим управлением»;

💬 «Вахтанг Гомелаури (глава МВД) и героические полицейские, в том числе участники войны 2008 года, подвергаются санкциям за то, что за последние два года они эффективно предотвратили три насильственные попытки переворота»;

💬«Грузинский народ должен бороться до конца, чтобы выжить и не допустить украинизации Грузии.



Большинство стран Европы сегодня играют в «игру Deep state» и не в состоянии защитить свои национальные интересы, утверждают в «Грузинской мечте». И сообщают, что идут на помощь, анонсируя собственную борьбу с влиянием Deep state в ЕС:



«Грузия должна не пассивно ожидать перемен в ЕС, но и активно вносить свой вклад в решение существующих проблем Европейского Союза», — говорится в заявлении.



Что касается США, в «Грузинской мечте» говорят, что там тоже Deep state распространила свое влияние, но рассчитывают, что Дональд Трамп сам справится с этой проблемой, после чего «перезагрузит» отношения с Грузией.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





