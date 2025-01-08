|
|
|
«Грузинская мечта» объявила войну Deep state в масштабах ЕС
08.01.2025 13:47
Политсовет «Грузинской мечты» опубликовал пространное заявление о санкционной политике Запада, «Глобальной партии войны» и теории заговора Deep state («Глубинное государство»).
«Ликвидация европейских метастаз Deep state является необходимым условием для перезагрузки отношений между Грузией и Европейским Союзом», говорится в заявлении.
Все западные политики, критикующие правительство «Грузинской мечты», согласно заявлению партии, действуют против интересов Грузии под диктовку «Партии глобальной войны» и являются членами сети Deep State.
В заявлении ГМ также говорится:
💬 «Бидзина Иванишвили подвергается санкциям за то, что заменил в Грузии кровавый авторитаризм демократическим управлением»;
💬 «Вахтанг Гомелаури (глава МВД) и героические полицейские, в том числе участники войны 2008 года, подвергаются санкциям за то, что за последние два года они эффективно предотвратили три насильственные попытки переворота»;
💬«Грузинский народ должен бороться до конца, чтобы выжить и не допустить украинизации Грузии.
Большинство стран Европы сегодня играют в «игру Deep state» и не в состоянии защитить свои национальные интересы, утверждают в «Грузинской мечте». И сообщают, что идут на помощь, анонсируя собственную борьбу с влиянием Deep state в ЕС:
«Грузия должна не пассивно ожидать перемен в ЕС, но и активно вносить свой вклад в решение существующих проблем Европейского Союза», — говорится в заявлении.
Что касается США, в «Грузинской мечте» говорят, что там тоже Deep state распространила свое влияние, но рассчитывают, что Дональд Трамп сам справится с этой проблемой, после чего «перезагрузит» отношения с Грузией.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна