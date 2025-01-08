

Боб Хэмилтон: Санкции США против Бидзины Иванишвили были восприняты как запоздалый, но необходимый ша

08.01.2025 13:48





Санкции США против Бидзины Иванишвили были восприняты как запоздалый, но необходимый шаг. Об этом заявил полковник американской армии в отставке Боб Хэмилтон, директор программы по Евразии в Институте исследований внешней политики. Он рассказал о санкциях, введенных США, в интервью «Голосу Америки» и как эти санкции направлены на то, чтобы указать грузинскому правительству на его авторитарные и пророссийские действия.



По словам Хэмилтона, санкции против Иванишвили подают чёткий сигнал о том, как США оценивают нынешнюю траекторию развития Грузии:



— «Это было послание Вашингтона, что Грузия под руководством Иванишвили движется к авторитаризму, а также к отдалению от европейского будущего, которого хочет большинство грузинского народа».



Санкции направлены не только на подрыв демократии в Грузии, но и на поддержку Россией. США использовали существующие законодательные механизмы, чтобы наказать лиц и организации, которые способствуют российским интересам.



Хэмилтон считает, что санкции следовало ввести гораздо раньше, например, после попытки принять закон об иностранных агентах в 2023 году, который вызвал массовые протесты:



— «Можно было сделать все это шесть месяцев назад, год назад или даже раньше, когда стало очевидно, что это правительство становится всё более авторитарным и антизападным».



Однако даже сейчас санкции создают серьёзные политические и экономические последствия для Иванишвили и его окружения.



Иванишвили остаётся главой партии и фактическим лидером страны, несмотря на отсутствие официальной должности. Это позволило США обойти санкции против действующих представителей правительства, таких как премьер-министр или спикер парламента. Хэмилтон подчёркивает, что санкции могут быть усилены:



— «США могут в будущем ввести дополнительные санкции против членов правительства или деловых партнёров Иванишвили, как это делалось в случае с Россией с 2014 года».



Хэмилтон выражает обеспокоенность тем, что продолжающееся сотрудничество с грузинскими вооружёнными силами может быть воспринято как поддержка правительства:



— «Неправильно продолжать обучение и оснащение вооружённых сил страны, которая управляется нелегитимным и авторитарным правительством».



Санкции были поддержаны американскими законодателями, включая конгрессмена Джо Уилсона. Он подчеркнул, что правительство «мечты» воспринимается как сотрудничающее не только с Россией, но и с другими противниками США, такими как Китай и Иран.



Санкции против Иванишвили — это сигнал, что США готовы усиливать давление на грузинское правительство за его отход от демократического и европейского курса. Этот шаг открывает возможность для дальнейших санкций, включая меры против членов семьи Иванишвили и его окружения, если «траектория правительства не изменится».



Нетгазета

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





