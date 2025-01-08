

Кобахидзе связал отмену визита президента ПА ОБСЕ с влиянием «либерального фашизма»

08.01.2025 13:49





После решения президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Кума отменить запланированный визит в Грузию, Ираклий Кобахидзе заявил, что это решение является последствием влияния «либерального фашизма».



«Прежде всего, я хочу поблагодарить госпожу Пиа Каума за ее решимость, ее желание помочь стране и ее отношение к нашей стране всегда было таким. Это было связано с готовностью Пиа Каумы посетить Грузию, однако вы можете видеть, каково было отношение конкретных субъектов к этому намерению, и это совершенно удивительно.



Нам пришлось поговорить с г-жой Пиа Каумой о том, как работает либеральный фашизм, например, в Грузии, и она на самом деле лучше всего ощутила последствия либерального фашизма. Я думаю, госпожа Каума тоже увидела, что это скоординировано в достаточно широком масштабе. Это не грузинское мероприятие, это мероприятие, координируемое на международном уровне. Либеральный фашизм – это то, с чем нам всем приходится бороться, и эту тенденцию, эту идеологию можно победить в нашей стране», – заявил Ираклий Кобахидзе.



Что произошло



Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Кума заявила 6 января, что отменяет запланированный на 8 января визит в Грузию. Сообщение о запланированном визите в Тбилиси было встречено резкой критикой со стороны оппозиционных партий и президента Саломе Зурабишвили. Они предупредили президента Каума, что «Грузинская мечта» будет использовать этот визит для обретения легитимности правительства и Парламента, чего не признают оппозиция и президент Зурабишвили, а также большинство западных партнеров Грузии. Представители оппозиционных партий и гражданского общества предположительно отказались встретиться с делегацией.



«После обсуждений и долгих размышлений я решила отложить свой визит в Грузию до того момента, когда участие Парламентской ассамблеи ОБСЕ будет наиболее эффективным. Мы по-прежнему готовы выслушать все голоса и предложить помощь в реализации рекомендаций БДИПЧ/ОБСЕ по выборам», – написала Пиа Каума на платформе X.



6 января председатель Хельсинкской комиссии США Джо Уилсон написал письмо президенту Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Кауме, выразив обеспокоенность тем, что «Грузинская мечта» «использует официальное взаимодействие с Парламентской ассамблеей ОБСЕ для легитимизации своей власти». Джо Уилсон призвал Пиа Кауму «пересмотреть» запланированный визит.



5 января, когда стала известна информация о планируемом визите, три оппозиционных объединения – «Коалиция за перемены», «Единство-Национальное движение» и «Сильная Грузия» — направили совместное письмо Пиа Кауме и призвали отложить визит до тех пор, пока власть «Грузинской мечты» не назначит новые выборы и освободит задержанных демонстрантов.





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