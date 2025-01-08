

«Мечта» публикует заявление, в котором пытается объяснить все заговором «дип стейт»

08.01.2025 13:49





«Грузинская мечта» (ГМ) выступила с заявлением, в котором пытается объяснить санкции против представителей партии, заговором определенных сил. В своем заявлении ГМ вновь упоминает некую «партия глобальной войны» и т.н. «дип стейт» («deep state»).



Партия утверждает, что каждый политик, который, по их мнению, «отличается антигрузинскими высказываниями, является членом сети «deep state» и действует под указку «партии глобальной войны».



«Как известно общественности, несколько государств ввели финансовые санкции и визовые ограничения в отношении политиков и должностных лиц высокого ранга, избранных грузинским народом. Указанные решение в очередной раз должны быть расценены как антигрузинские шаги, подрывающие доверие грузинского общества в отношении западных институтов.



Следует отметить, что, чем глубже партия глобальной войны пускает корни в различных странах, чем сильнее метастазы «дип стейт» в той или иной стране, являющимся главным инструментом неформального влияния партии глобальной войны, тем более антигрузинским является отношение соответствующей страны в отношении грузинского государства и грузинского народа.



Абсолютно все конкретные политики и бюрократы, которые отличаются антигрузинскими заявлениями, являются членами сети «дип стейт», и действует не в интересах американского или европейского народов, а под диктовку партии глобальной войны.



Команда избранного президента США делает обнадеживающие заявления об уничтожении «дип стейт» в американских официальных структурах. Президент Трамп еще до выборов заявлял о том, что «либо Америка уничтожит «дип стейт» или «дип стейт» уничтожит Америку. Факт, что в течение последних 4 лет именно «дип стейт» уничтожал не только Америку, но и многие страны мира. «Дип стейт» создал сложнейшие экономические проблемы для Евросоюза. «Дип стейт» ввергнуло в войну не одно государство мира, тяжелее всего же разрушительный эффект хозяев «дип стейт» отразился на нашей дружественной стране Украине, которая до 2014 года имела суверенитет, территориальную целостность, мир и экономики объемом почти 200 миллиардов, сегодня же она, практически уничтожена, а авторы «майдана» не берут за это никакой ответственности.



В результате больших усилий и бескомпромиссной борьбы Грузии пока удалось избежать украинского сценария, однако борьба за мир продолжается, и ее необходимо довести до конца»,- говорится в заявлении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





