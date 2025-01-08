

Саломе Зурабишвили названа стипендиатом Киссинджера 2025 года

08.01.2025 13:49





Институт Маккейна при Университете штата Аризона (ASU) назвал Саломе Зурабишвили стипендиатом Киссинджера 2025 года.



«Президент Зурабишвили олицетворяет политическое мужество и идеалы государственного управления стипендии Киссинджера», — сказала Эвелин Фаркас, исполнительный директор Института Маккейна.



Стипендия Киссинджера поддерживает основные ценности программ лидерства Института Маккейна, ориентированных на характер, и фокусируется на развитии стратегических навыков лидеров внешней политики и национальной безопасности.



На сайте Институт Маккейна опубликовано следующее сообщение:



«Институт Маккейна при Университете штата Аризона (ASU) сегодня объявил президента Саломе Зурабишвили своим стипендиатом Киссинджера 2025 года.



Зурабишвили занимает пост президента Грузии с 2018 года. Ранее она была первой женщиной-министром иностранных дел Грузии, где в 2005 году вела переговоры о выводе российских военных баз из Грузии. Она также была избрана членом большинства парламента в 2016 году. Во время своего пребывания на посту президента Зурабишвили решительно отстаивала путь Грузии к интеграции в Европейский союз (ЕС) и НАТО и поддерживала демократические реформы, наложив вето на «закон об иностранных агентах» правительства «Грузинской мечты» (GD), смоделированный Кремлем, и выступая против авторитарного поворота партии.



Зурабишвили объявила недавние парламентские выборы в октябре 2024 года нелегитимными из-за широкомасштабного запугивания и манипуляций со стороны GD и поддержала оппозиционные партии, отказавшиеся от своих мандатов. После заявления GD о приостановке процесса вступления страны в ЕС грузинский народ вышел на улицы в масштабных протестах по всей стране. Они столкнулись с насилием и арестами. Зурабишвили выразила поддержку демократическому движению в своей стране и присоединилась к протестному движению.



Согласно конституционным изменениям, следующий президент Грузии должен был быть избран в 2024 году коллегией выборщиков, состоящей из местных чиновников и парламента. 14 декабря парламент, который был незаконно созван из-за нераскрытых дел о фальсификации выборов и неполучения президентской поддержки, принял участие в выборах нового президента, футболиста Михаила Кавелашвили, печально известного своей антизападной риторикой. Он вступил в должность 29 декабря. Активисты демократии объявили этот процесс незаконным и продолжили протестовать.



Зурабишвили отказалась уйти в отставку, описывая незаконный захват своей страны. Как Маккейн и Киссинджер, она олицетворяет стойкую государственную мудрость и защиту демократических ценностей своей страны. Сенатор Маккейн солидарен с грузинами против вторжения России в 2008 году; как стипендиат Киссинджера, Зурабишвили продолжит традицию принципиального, стратегического лидерства на одном из самых важных демократических полей битвы в мире.



Будучи стипендиатом Фонда Киссинджера Института Маккейна, Зурабишвили будет использовать свой обширный дипломатический, лидерский и политический опыт для продвижения своей страны к новым выборам и демократическому пути развития.



«Президент Зурабишвили олицетворяет собой политическое мужество и идеалы государственного управления стипендии Киссинджера», — сказала исполнительный директор Института Маккейна д-р Эвелин Фаркас . «Она продемонстрировала демократическую силу и решительную защиту демократического места своей страны в Европе перед лицом жестоких репрессий и автократического захвата. Как стипендиат Института Маккейна 2025 года по стипендии Киссинджера она может продолжить возглавлять усилия по возвращению Грузии на демократический путь».



«Это большая честь — получить стипендию Киссинджера», — сказала президент Саломе Зурабишвили . «Во времена борьбы между автократиями и демократиями крайне важно, чтобы мы поддерживали демократических деятелей, сражающихся на передовой, и Грузия олицетворяет эту борьбу, которую сенатор Джон Маккейн защищал всю свою жизнь».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





