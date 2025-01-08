

Политсовет "Грузинской мечты": Джо Уилсон – одно из самых тяжелых проявлений „Дип стейт “

08.01.2025 13:50





„Под влиянием Партии глобальной войны“, в современном мире действует принцип Оруэлла - „Война – это мир, рабство - свобода, а невежество - сила“. Война, рабство, невежество и представление всего в перевернутом виде – это главный инструмент, которым „Партия глобальной войны неформально управляет большей частью современного мира, - об этом говорится в заявлении Политсовета „Грузинской мечты“.



Как указано в заявлении, „уже второй раз подряд не признают заключение ОБСЕ/БДИПЧ по результатам парламентских выборов в Грузии, когда до этого настойчиво требовали пригласить указанную организацию в качестве наблюдателя“.



„Более того, взбешенная указанным заключением оппозиция и их хозяева сделали все для того, чтобы не допустить визит делегации ОБСЕ в Грузию“, - говорится в заявлении.



Вместе с тем, в нем же указано, что „американского конгрессмена Джи Уилсона вынудили инициировать т. н. „Акт Мегобари (друг)“ по Грузии, который, исходя из его содержания, следует называть „ Акт Враг “.



„Уилсон действовал по принципу - „Приятное с полезным“ и приложил к исполнению поручений „Дип стейт“ получение финансовой выгоды от Кезерашвили, ограбившего европейских пенсионеров. Деньги, отнятые у десятков европейских пенсионеров, тратятся на одного американского пенсионера – Джо Уилсона, чем „Дип стейт“ выполняет свои политические задачи и шантажирует Грузию санкциями. Джо Уилсон является одним из самых тяжелых проявлений „Дип стейт“ – деградировавший политик с нулевой политической культурой, который грубо угрожает нам тем, что нас накажут, если мы не будем воевать.



Хотим напомнить, что Джо Уилсон, представляющий себя политиком консервативного мировоззрения, ни разу не осудил решение Энтони Блинкена, предусматривающее запрет на упоминание мужчины мужчиной, а женщины – женщиной, от которое единогласно отмежевалась команда Трампа. Исходя из этого, неудивительно, что Уилсон верно продолжает линию Блинкена и в части наказания Грузии“, - говорится в заявлении.





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