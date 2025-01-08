

Психологи Грузии требуют власти отказаться от угроз и незаконных задержаний

08.01.2025 13:50





Около 200 психологов Грузии реагируют на создавшуюся в стране ситуацию. В общем заявлении-петиции они требуют немедленно освободить граждан, «задержанных по политическим мотивам, и прекратить неоправданное преследование». Среди прочих требований:



Прекратить пытки, притеснения и любые формы насилия в отношении граждан Грузии;

Провести новые, действительно свободные, всеобщие, демократические и справедливые выборы;

Прекратить увольнять людей с работы по политическим мотивам.



Подписавшиеся под заявлением психологи уверены, что кризис, возникший в стране, не только угрожает государственности Грузии, ее демократическому развитию и процессу евроинтеграции, но и наносит ущерб благополучию и психическому здоровью граждан.



«Применение режимом необоснованной силы в отношении граждан, пытки, преследования, угрозы, незаконные задержания, систематическое физическое и психологическое давление наносят огромный вред не только непосредственным жертвам насилия, но и психическому здоровью каждого из нас. Последствия кризиса особенно затрагивают подростков, людей с проблемами психического здоровья, социально уязвимые группы населения и другие уязвимые группы. В такой ситуации роль и участие психологов и специалистов в области психического здоровья имеют первостепенное значение для их поддержки».



В заявлении также отмечается, что со стороны грузинских властей просматриваются механизмы психологического манипулирования, в том числе намеренное искажение информации, изменение статистических данных и прочее.



«Это направлено на то, чтобы ввести в заблуждение (определенную) часть общества и оказать пагубное влияние на их взгляды, эмоции и поведение. Такое неэтичное использование психологических методов создает атмосферу страха, ненависти, разделения и страдания, подрывает человеческое достоинство, автономию и доверие к демократическим процессам в обществе. Мы категорически против этого», - говорится в заявлении.



Более 40 дней в Тбилиси и регионах Грузии проходят акции протеста.



26 октября люди начали массово выходить на улицы после того, как «Грузинская мечта» сняла вопрос о переговорах о вступлении в ЕС с повестки на 4 года.



Требования протестующих неизменны: провести повторные парламентские выборы и освободить задержанных на митингах. Граждане заявляют, что будут бороться до тех пор, пока их требования не будут выполнены.





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