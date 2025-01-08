

Цкитишвили: Приближается и 20 января, и ничего не изменится

08.01.2025 14:16





Следует отметить, что „в ночь Гаврилова“, с одной стороны, был легитимный протест, и было зафиксировано применение силы со стороны полиции, но это не было случаем систематического насилия. [Что касается Мерабишвили], в 2007 году Саакашвили хитро подал в отставку и получил повторный мандат. В этом случае политический процесс разрядил ситуацию, - указанное заявление в эфире телепрограммы „Дневной рум“ телеканала „Палитраньюс“ сделал один из лидеров партии „Гахария для Грузии“ Дмитрий Цкитишвили, чем прокомментировал заявление политсовета „Грузинской мечты“, в котором говорится, что экс-министры внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили и Георгий Гахария являются персонами-фаворитами „Партии глобальной войны“ и „Дип стейт“.



Что касается введения санкций в отношении первых лиц „Грузинской мечты“, в том числе и нынешнего министра ВД Вахтанга Гомелаури, по оценке Цкитишвили, "Список Магницкого", в который попало руководство МВД, значительно замедляет процесс европейской интеграции Грузии, а власти умышленно пытаются саботировать указанный процесс.



„„Список Магницкого“, в который внесено руководство МВД страны, может принести большой урон. Я думаю, что руководство „Грузинской мечты“ не волнует европейская интеграция страны, и они саботируют этот процесс. С другой стороны, они не хотят и ограничений, которые вводятся против них и членов их семей. Неприятно, когда „фактический правитель“, пришедший во власть с большими победами и обещаниями новой демократической волны в 2012 году, стал обвиняемым в сотрудничестве с российскими спецслужбами“,- один из лидеров партии „Гахария для Грузии“



Вместе с тем, что касается той части сегодняшнего заявления политсовета „Грузинской мечты“, в которой говорится о целях „Партии глобальной войны“ и „метастазах“ „Дип стейт“, по его оценке, теория „Грузинской мечты“ о „Партии глобальной войны“ „взяла в плен“ определенную часть общества.



„Они заставляют нас жить в мифологическом процессе. Это методология советских спецслужб, „Грузинская мечта“ назвала другом того, от кого исходила угроза возобновления войны, а тех, кто в 2008 году обеспечил то, чтобы оккупация нашей страны, была наименьшей, упоминает как группы, которыми манипулирует „Партия глобальной войны“. Это многолетняя теория властей „взяла в плен“ очень большую часть общества.



Объединяющим для „Грузинской мечты“ является материальное благосостояние, и санкции бьют по этому благосостоянию. Было бы хорошо, если бы после указанных санкций, они откорректировали свою политическую деятельность. Приближается и 20 января, и ничего не изменится – Потом они заявят, что и Дональд Трамп попал под влияние „Партии глобальной войны“ и „Дип стейт““,- заявил Цкитишвили.





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