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В РАН РФ сделали прогноз отношений Грузии и России на 2025 год
08.01.2025 15:21
Грузия не станет в 2025 году устанавливать дипломатический диалог с Москвой и не пойдет на восстановление дипотношений, говорится в докладе ИМЭМО РАН РФ, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Позиция Грузии в отношении России по-прежнему будет определяться нерешенностью, с точки зрения официального Тбилиси, абхазской и югоосетинской проблем. А потому вне зависимости от того, какой политической ориентации будет придерживаться правящая элита, Грузия не станет устанавливать дипломатический диалог с Москвой и не пойдет на восстановление дипломатических отношений. Маловероятным представляется и участие Грузии в обсуждении проблем ЮК на платформе "3 + 3", - говорится в докладе", - говорится в докладе.
Там отмечается также, что хотя Грузия и получила в 2023 году статус страны - кандидата на вступление в ЕС, переговоры о ее членстве в ближайшее время вестись не будут из-за недовольства руководства ЕС политикой грузинских властей, не присоединившихся к санкциям против России и принявших в 2024 году "закон об иноагентах", и заморозки на этом фоне процесса переговоров с Брюсселем руководством Грузии.
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