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«Нацдвижение» обвиняет прокуратуру в затягивании расследования «незаконных обысков»
08.01.2025 15:32
Грузинская оппозиционная партия «Единство-национальное движение» обвиняет следственные органы в умышленном затягивании расследования незаконных обысков офисов партии. По словам представителя ЕНД Левана Саникидзе, прокуратура вовсе не расследует эти случаи, несмотря на то что у следственных органов есть записи с камер наблюдения, по которым легко опознать нападавших.
«Репрессии против нашей политической партии достигли колоссального уровня, когда офис молодежной организации не только подвергся обыску, но и люди, находившиеся там, были заперты внутри без какого-либо решения суда. При этом важно учитывать, что многие факты были сфальсифицированы, в том числе «подбросили» т.н. «коктейли Молотова» в наш офис. С нашей стороны всё, что можно было, расследовано; подозреваемые установлены», – говорит Саникидзе.
Напомним, что 4 декабря прошедшего года полиция вошла с обысками в офисы разных оппозиционных партий. В тот день были задержаны несколько представителей оппозиции. Действия силовиков оппоненты властей называют репрессиями против оппозиции и активистов.
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