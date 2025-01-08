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Антикоррупционное бюро планирует потратить на рекламу в Facebook 30 000 лари
08.01.2025 15:36
Антикоррупционное бюро планирует потратить на рекламу в Facebook 30 000 лари.
Для этого глава бюро Ражден Купрашвили написал в Агентство по закупкам письмо с просьбой разрешить в 2025 году потратить 30 тысяч лари на рекламу в Facebook на основании упрощенных правил закупок.
Как указано в заявлении, это необходимо для повышения осведомленности граждан о деятельности ведомства.
«Следует отметить, что в течение 2025 года запланированы рабочие встречи как по всей Грузии, так и в разных странах. Также следует охватить конференции и проекты, направленные на повышение осведомленности общественности о вопросах борьбы с коррупцией. Как известно, у этой социальной сети больше всего пользователей в Грузии. Соответственно, целесообразно повысить доступность информации, распространяемой через Facebook, ознакомить больше пользователей с информацией по той или иной теме, что обеспечивается за счет использования сервиса информационной рекламы Facebook, т.е. запрошенной нами платной услуги», — говорится в письме, отправленном Купрашвили в Агентство по закупкам.
Агентство по закупкам данную просьбу удовлетворило.
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