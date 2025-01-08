

Саломе Зурабишвили и Джо Уилсон примут участие в панельной дискуссии по Грузии - Hudson Institute

08.01.2025 16:36





Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили и конгрессмен Джо Уилсон 9 января примут участие в панельной дискуссии по Грузии, сообщил Hudson Institute.



Hudson Institute, известный также как Гудзоновский институт - американский консервативный аналитический центр, базирующийся в Вашингтоне, округ Колумбия. Он был основан в 1961 году в Кротоне-на-Гудзоне футуристом Германом Каном и его коллегами из корпорации RAND.



К участию в дискуссии также приглашены бывший посол США в НАТО Курт Волкер и аналитик Института Маккейна Лора Торнтон.



"В последние годы партия Кобахидзе «Грузинская мечта» заняла прокремлевскую позицию, осудила западные санкции против Москвы, углубила экономические связи Грузии с Россией и обвинила в войне в Украине Организацию Североатлантического договора. Партия сохранила власть, подавляя политическую оппозицию, гражданское общество и независимые СМИ. Несмотря на эти вызовы, грузины мужественно противостоят влиянию России, что прямо соответствует национальным интересам США", - говорится в заявлении Hudson Institute.





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