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«Грузинская мечта» отказала в ВНЖ этническому грузину
08.01.2025 17:04
«Грузинская мечта» отказала в ВНЖ этническому грузину, который родился и вырос в Грузии, после того как его арестовали на одной из акций протеста, сообщает TV Pirveli.
Фотограф Гела Мегрелидзе, гражданин Германии, был арестован в Тбилиси за участие в протесте 1 декабря. До сих пор ему не вернули дорогостоящий фотоаппарат и телефон, отобранные полицией.
Он рассказал, что подавал заявление на ВНЖ 11 ноября, по закону ответ должен был прийти до 10 декабря.
В итоге уже после ареста Мегрелидзе, избитый и ограбленный на акции, был уведомлен, что его присутствие в Грузии угрожает государственным интересам и общественному порядку. Отказ пришел 5 декабря.
Мегрелидзе считает, что его арестовали за выражение протеста и за то, что он фотографировал происходящее.
Согласно информации, распространённой 4 января, из страны были выдворены 25 человек. Все они имели гражданство других стран и участвовали в демонстрациях в ноябре-декабре 2024 года.
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