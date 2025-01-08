

«Грузинская мечта» отказала в ВНЖ этническому грузину

08.01.2025 17:04





«Грузинская мечта» отказала в ВНЖ этническому грузину, который родился и вырос в Грузии, после того как его арестовали на одной из акций протеста, сообщает TV Pirveli.



Фотограф Гела Мегрелидзе, гражданин Германии, был арестован в Тбилиси за участие в протесте 1 декабря. До сих пор ему не вернули дорогостоящий фотоаппарат и телефон, отобранные полицией.



Он рассказал, что подавал заявление на ВНЖ 11 ноября, по закону ответ должен был прийти до 10 декабря.



В итоге уже после ареста Мегрелидзе, избитый и ограбленный на акции, был уведомлен, что его присутствие в Грузии угрожает государственным интересам и общественному порядку. Отказ пришел 5 декабря.



Мегрелидзе считает, что его арестовали за выражение протеста и за то, что он фотографировал происходящее.



Согласно информации, распространённой 4 января, из страны были выдворены 25 человек. Все они имели гражданство других стран и участвовали в демонстрациях в ноябре-декабре 2024 года.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





