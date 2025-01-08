

Грузинский паспорт занял 44-е место в рейтинге Henley Passport Index

08.01.2025 18:06





Грузия, занимавшая 45-е место в рейтинге Henley Passport Index за 2024 год, поднялась на 44-е место в рейтинге за 2025-й. На данный момент граждане Грузии могут въезжать без визы или по упрощенной процедуре в 122 страны мира. Следует также отметить, что у Грузии самый сильный паспорт по сравнению с соседними государствами: далее идут Россия и Турция (они делят 46-е место).



70-е место в рейтинге занимает Азербайджан, за ним следует Армения - 74-е место.



Согласно рейтингу Henley Passport Index 2025, самый сильный паспорт в мире у Сингапура, у которого действует безвизовый режим (или виза по прибытии) со 195 странами мира. За Сингапуром следует Япония (193 страны); Финляндия, Франция, Германия, Италия, Южная Корея и Испания (192 страны).





Самый «слабый» паспорт в мире у Афганистана, он позволяет путешествовать в 26 стран. За Афганистаном следуют Сирия – 27 стран, Ирак – 31 страна, Йемен и Пакистан – 33 страны.



Рейтинг Henley Passport Index показывает, граждане какой страны могут въезжать в ту или иную страну без визы. Он составлен на основе данных Международной ассоциации воздушного транспорта и включает 227 стран и территорий.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





