

«Акт о непризнании Грузинского кошмара» будет представлен 9 января – Fox News

08.01.2025 19:20





«Акт о непризнании Грузинского кошмара» готов к представлению в Конгрессе США, сообщил американский телеканал Fox News.



Законопроект предусматривает отказ США признавать правительство миллиардера Бидзины Иванишвили или его союзников.



«Политика Соединённых Штатов заключается в том, чтобы не признавать и не нормализовывать отношения с любым правительством Грузии, возглавляемым Бидзиной Иванишвили или любым из его союзников, из-за продолжающихся преступлений режима Иванишвили против грузинского народа», – говорится в документе, опубликованном телекомпанией.



Американское издание сообщает, что законопроект будет представлен завтра, 9 января, конгрессменом-республиканцем Джо Уилсоном и демократом Стивом Коэном.



«Санкционированный олигарх Иванишвили и его партия «Грузинская мечта» превратились в инструмент Путина. Они сфальсифицировали октябрьские выборы и незаконно избрали слабого президента. США не могут и не будут признавать это нелегитимное правительство», — заявил конгрессмен Коэн в интервью Fox.



«Пока режим Иванишвили не согласится на свободные и справедливые выборы, он должен оставаться полностью изолированным от демократических правительств», – добавил он.



Согласно «Акту о непризнании Грузинского кошмара», правительство США должно «активно противодействовать признанию правления «Грузинской мечты» другими государствами».



Кроме того, законопроект признаёт Саломе Зурабишвили единственным законным лидером Грузии, а выборы 26 октября — сфальсифицированными.



Ещё один пункт законодательного акта касается «восстановления Конституции Грузии», что подразумевает «проведение свободных и справедливых выборов», которые, в свою очередь, должны быть одобрены председателем и сопредседателем Хельсинкской комиссии США.



На данный момент председателем Хельсинкской комиссии является критически настроенный к «Грузинской мечте» республиканский конгрессмен Джо Уилсон, а сопредседателем — демократ, сенатор Бен Кардин.



Для утверждения законопроекта потребуется одобрение как Сената, так и Палаты представителей. В таком случае документ приобретёт юридическую силу и станет официальной политикой правительства США.





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