Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Американские и европейские законодатели сделали совместное заявление по Грузии


08.01.2025   19:33


Мы призываем свободные и демократические правительства выступить с требованием о проведении свободных и честных выборов в Грузии, а также не признавать нелегитимный режим Иванишвили - совместное заявление об этом распространяют американские и европейские законодатели, а также бывшие высокопоставленные чиновники.

В заявлении также содержится призыв к введению санкций.

«Мы, трансатлантические законодатели и бывшие высокопоставленные чиновники всего политического спектра призываем свободные и демократические правительства выступить с требованием о проведении свободных и честных выборов в Грузии, а также не признавать нелегитимный режим Иванишвили. Мы также призываем к проведению единой политики в связи с тем, что не должны проводиться никакие встречи высокого ранга между представителями свободных и демократических правительств и указанного нелегитимного режима до тех пор, пока последний не согласится на проведение новых выборов с надлежащим мониторингом.

Дополнительно, мы призываем к введению единых санкций в отношении официальных лиц и пропагандистов режима Иванишвили, «Грузинской мечты», подрывающих демократию и суверенитет Грузии.

Партия Иванишвили - «Грузинская мечта» избрала путь игнорирования легитимной обеспокоенности оппозиции и международных наблюдателей по последним выборам в стране, собрала однопартийный законодательный орган, в одностороннем порядке избрала нового президента. Она жестокостью ответила на протест сотен тысяч демонстрантов. Грузинский народ требует свободных и честных выборов, мы должны поддержать его», - говорится в заявлении.

Всего совместное заявление подписало 43 человека.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна