

Американские и европейские законодатели сделали совместное заявление по Грузии

08.01.2025 19:33





Мы призываем свободные и демократические правительства выступить с требованием о проведении свободных и честных выборов в Грузии, а также не признавать нелегитимный режим Иванишвили - совместное заявление об этом распространяют американские и европейские законодатели, а также бывшие высокопоставленные чиновники.



В заявлении также содержится призыв к введению санкций.



«Мы, трансатлантические законодатели и бывшие высокопоставленные чиновники всего политического спектра призываем свободные и демократические правительства выступить с требованием о проведении свободных и честных выборов в Грузии, а также не признавать нелегитимный режим Иванишвили. Мы также призываем к проведению единой политики в связи с тем, что не должны проводиться никакие встречи высокого ранга между представителями свободных и демократических правительств и указанного нелегитимного режима до тех пор, пока последний не согласится на проведение новых выборов с надлежащим мониторингом.



Дополнительно, мы призываем к введению единых санкций в отношении официальных лиц и пропагандистов режима Иванишвили, «Грузинской мечты», подрывающих демократию и суверенитет Грузии.



Партия Иванишвили - «Грузинская мечта» избрала путь игнорирования легитимной обеспокоенности оппозиции и международных наблюдателей по последним выборам в стране, собрала однопартийный законодательный орган, в одностороннем порядке избрала нового президента. Она жестокостью ответила на протест сотен тысяч демонстрантов. Грузинский народ требует свободных и честных выборов, мы должны поддержать его», - говорится в заявлении.



Всего совместное заявление подписало 43 человека.





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