

Ричард Колс: «Максимум, на что может рассчитывать Папуашвили - стипендия в Уральском государственном горном университете»

08.01.2025 20:37





Депутат Европарламента Ричард Колс саркастически прокомментировал критику спикера нелегитимного парламента Грузии Шалвы Папуашвили в адрес Саломе Зурабишвили.



Колс предположил, что при текущем курсе Папуашвили «максимум, на что он может рассчитыватьПапуашвили , – это стипендия в Уральском государственном горном университете».



Причиной послужила критика Зурабишвили за получение стипендии в Институте Маккейна, где ранее отмечался Михаил Саакашвили. Папуашвили заявил, что оба «никогда не служили Грузии».





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