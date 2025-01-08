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Ричард Колс: «Максимум, на что может рассчитывать Папуашвили - стипендия в Уральском государственном горном университете»
08.01.2025 20:37
Депутат Европарламента Ричард Колс саркастически прокомментировал критику спикера нелегитимного парламента Грузии Шалвы Папуашвили в адрес Саломе Зурабишвили.
Колс предположил, что при текущем курсе Папуашвили «максимум, на что он может рассчитыватьПапуашвили , – это стипендия в Уральском государственном горном университете».
Причиной послужила критика Зурабишвили за получение стипендии в Институте Маккейна, где ранее отмечался Михаил Саакашвили. Папуашвили заявил, что оба «никогда не служили Грузии».
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