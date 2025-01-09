

В связи с Днем траура на всей территории Грузии приспущены государственные флаги

09.01.2025 11:25





В связи с Днем траура на всей территории Грузии приспущены государственные флаги.



В том числе, государственные флаги приспущены на здании парламента, администрации правительства Грузии, а также на административном здании Министерства внутренних дел, зданиях и воинских частях Министерства обороны.



Решением правительства Грузии, в память о погибших в результате пожара в селе Саберио оккупированного Гальского района Абхазии, 9 января объявлено Днем траура. Жертвами пожара в селе Саберио стали 5 детей.





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