|
|
|
В связи с Днем траура на всей территории Грузии приспущены государственные флаги
09.01.2025 11:25
В связи с Днем траура на всей территории Грузии приспущены государственные флаги.
В том числе, государственные флаги приспущены на здании парламента, администрации правительства Грузии, а также на административном здании Министерства внутренних дел, зданиях и воинских частях Министерства обороны.
Решением правительства Грузии, в память о погибших в результате пожара в селе Саберио оккупированного Гальского района Абхазии, 9 января объявлено Днем траура. Жертвами пожара в селе Саберио стали 5 детей.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна