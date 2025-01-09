Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Конгрессмен США: Необходимо приостановить отношения с правительством Иванишвили


09.01.2025   12:24


Американский конгрессмен Стив Коэн, соавтор «Акта о непризнании Грузинского кошмара» призывает Соединенные штаты приостановить отношения с «Грузинской мечтой»:

«Большинство членов Хельсинкской комиссии заинтересованы в улучшении отношений с Грузией… (Необходимый) путь сделать это — не признавать это незаконное, поддерживаемое Иванишвили правительство, которое провело незаконные выборы, которые международные наблюдатели оценили как неточные и несправедливые.

(Необходимо) приостановить отношения до проведения новых выборов и создания парламента, представляющего весь грузинский народ и различные партии. Сейчас есть только партия Иванишвили, есть люди Иванишвили».

«Акт о непризнании Грузинского кошмара» предусматривает отказ США признавать правительство миллиардера Бидзины Иванишвили или его союзников.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна