

Конгрессмен США: Необходимо приостановить отношения с правительством Иванишвили

09.01.2025 12:24





Американский конгрессмен Стив Коэн, соавтор «Акта о непризнании Грузинского кошмара» призывает Соединенные штаты приостановить отношения с «Грузинской мечтой»:



«Большинство членов Хельсинкской комиссии заинтересованы в улучшении отношений с Грузией… (Необходимый) путь сделать это — не признавать это незаконное, поддерживаемое Иванишвили правительство, которое провело незаконные выборы, которые международные наблюдатели оценили как неточные и несправедливые.



(Необходимо) приостановить отношения до проведения новых выборов и создания парламента, представляющего весь грузинский народ и различные партии. Сейчас есть только партия Иванишвили, есть люди Иванишвили».



«Акт о непризнании Грузинского кошмара» предусматривает отказ США признавать правительство миллиардера Бидзины Иванишвили или его союзников.





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