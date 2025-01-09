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Конгрессмен США: Необходимо приостановить отношения с правительством Иванишвили
09.01.2025 12:24
Американский конгрессмен Стив Коэн, соавтор «Акта о непризнании Грузинского кошмара» призывает Соединенные штаты приостановить отношения с «Грузинской мечтой»:
«Большинство членов Хельсинкской комиссии заинтересованы в улучшении отношений с Грузией… (Необходимый) путь сделать это — не признавать это незаконное, поддерживаемое Иванишвили правительство, которое провело незаконные выборы, которые международные наблюдатели оценили как неточные и несправедливые.
(Необходимо) приостановить отношения до проведения новых выборов и создания парламента, представляющего весь грузинский народ и различные партии. Сейчас есть только партия Иванишвили, есть люди Иванишвили».
«Акт о непризнании Грузинского кошмара» предусматривает отказ США признавать правительство миллиардера Бидзины Иванишвили или его союзников.
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