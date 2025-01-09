

Представитель Бундестага призывал союзников воздержаться от встреч «с режимом Иванишвили»

09.01.2025 12:24





Председатель комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэль Рот призывает руководства демократических стран мира воздержаться от контактов с членами «Грузинской мечты». В социальной сети X он написал:



«Вместе с Глобальным альянсом друзей Грузии я призываю все демократические правительства мира воздержаться от встреч на высоком уровне с режимом Иванишвили до тех пор, пока он не согласится провести свободные и справедливые выборы.



Мы также призываем к единым санкциям против режима», — написал Рот.





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