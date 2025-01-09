

Энтони Блинкен и Жан-Ноэль Барро в ходе своей встречи обсудили вопрос Грузии

09.01.2025 12:34





Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в ходе своей встречи также обсудили вопрос Грузии. На пресс-конференции, состоявшейся после встречи, Блинкен рассказал об упадке демократии в Грузии и санкциях, введенных против лидеров «Грузинской мечты».



По словам Блинкена, видение США и Франции совпадает – их беспокоит упадок демократии в Грузии, попытки ограничить свободу слова и репрессивные действия правительства в отношении граждан, вопросы, связанные с выборами и т. д.



«Мы также говорили о Грузии. И США, и Франция видят, что демократия в стране находится в упадке. Это вызывает глубокую тревогу. Это не только регресс в демократии, но и отступление от чаяний абсолютного большинства грузинского народа. От тех стремлений, которые строят будущее, все более приближенное к Европе.



Мы стали свидетелями этого регресса, увидели действия правительства, которые противоречат желанию народа, которое утверждает, что представляет их интересы. Мы видели выборы, которые вызвали много вопросов, видели репрессивные действия со стороны правительства против тех, кто пытается свободно и открыто говорить. Мы, как наши партнеры, предприняли соответствующие шаги:



Мы ввели санкции против лидера «Грузинской мечты» Иванишвили, а также против других членов правительства; Мы приостановили американские программы помощи правительству Грузии; Мы совместно с почти всеми партнерами ОБСЕ, включая Францию, запустили Венский механизм, чтобы ясно дать понять, что законодательство, ограничивающее свободу выражения мнений и действий в гражданском обществе, должно быть изменено. Таким образом, цели США, Франции и многих других стран явно едины, когда перед нами стоят очень печальные действия грузинских властей», — сказал Энтони Блинкен.



Сегодня в Конгресс США будет внесен «Закон о непризнании грузинского кошмара». Авторами законопроекта являются республиканец Джо Уилсон и демократ Стив Коэн. Законопроект запрещает правительству США признавать «Грузинскую мечту» в качестве правительства Грузии.





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