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Посольство Германии: Невообразимая трагедия в селе Саберио потрясла всех нас


09.01.2025   12:38


Посольство Германии в Грузии выражает соболезнования семье и грузинскому народу в связи с трагедией, произошедшей в селе Саберио.

В связи с Днем траура флаги у посольства приспущены.

«Сегодня, 9 января, в посольстве Германии приспущен флаг. Невообразимая трагедия, произошедшая в селе Саберио, потрясла всех нас. Мы выражаем искренние соболезнования семье и грузинскому народу в эти трудные дни», — говорится в заявлении посольства Германии.

Решением правительства Грузии, 9 января объявляется Днем траура в связи с трагедией в селе Саберио оккупированного Гальского района Абхазии, повлекшей за собой смерть 5 детей. Погибшие будут похоронены сегодня.


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