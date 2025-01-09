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Посольство Германии: Невообразимая трагедия в селе Саберио потрясла всех нас
09.01.2025 12:38
Посольство Германии в Грузии выражает соболезнования семье и грузинскому народу в связи с трагедией, произошедшей в селе Саберио.
В связи с Днем траура флаги у посольства приспущены.
«Сегодня, 9 января, в посольстве Германии приспущен флаг. Невообразимая трагедия, произошедшая в селе Саберио, потрясла всех нас. Мы выражаем искренние соболезнования семье и грузинскому народу в эти трудные дни», — говорится в заявлении посольства Германии.
Решением правительства Грузии, 9 января объявляется Днем траура в связи с трагедией в селе Саберио оккупированного Гальского района Абхазии, повлекшей за собой смерть 5 детей. Погибшие будут похоронены сегодня.
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