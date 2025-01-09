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МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с гибелью детей в Грузии
09.01.2025 12:48
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Грузии в связи с гибелью детей при пожаре в Гальском районе Абхазии, соответствующая публикация размещена на странице МИД в соцсети "Х".
"Глубоко опечалены трагическим пожаром, унесшим жизни пяти детей в Гальском районе Абхазии (Грузия). Выражаем наши искренние соболезнования семьям, пострадавшим от этого разрушительного события, и дружественной Грузии. Пусть Всевышний даст силы вынести эту потерю", - отметили в ведомстве.
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