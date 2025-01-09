

Гиги Церетели: Эффект «Акта о непризнании грузинского кошмара» будет тяжелым

09.01.2025 13:12





По словам одного из лидеров «Единства - Национального движения» Гиги Церетели, если в Конгрессе США будет утвержден «Акт о непризнании грузинского кошмара», его эффект будет «очень тяжелым».



Как заявил Церетели в эфире телепрограммы «Дневной ньюсрум» на телеканале «Палитраньюс», если упомянутый документ будет принят, то в США все будут воздерживаться от отношений с Грузией, даже на индивидуальном уровне.



«Политическая конъектура США такова, что поддержка в отношении Грузии является двухпартийной. Авторы закона - очень авторитетные люди, и он, с большой вероятностью, будет принят, если до тех пор в Грузии не произойдет какое-то изменение, чего, я думаю, не будет, исходя из вчерашнего заявления политического «лидершипа» «Грузинской мечты». Он [закон] будет иметь очень тяжелый эффект. Тяжело слышать, когда говорят о «кошмаре», но за определенный период это укоренилось в политическом лексиконе. В Европарламенте тоже неоднократно говорилось, что «мечта» в реальности превратилась в кошмар. Таково их видение, и на самом деле это абсолютно противоположно тому, что было заложено в слове «мечта», какие были обещания и о каком будущем говорили. Наконец, инициирование «российского закона», выборы и объявление об отсрочке конституционных обязательств, связанных с европейской интеграцией Грузии, принесли ощущение, что все это диаметрально отличается от мечты. Для многих это связано с кошмаром, которого никто не ожидал.



Принятие этого закона, даже если убрать слово «кошмар», также невероятно негативная волна в отношении де-факто правительства Грузии, мы не хотели бы видеть даже в самых страшных кошмарах, но увидели. Так что эффект будет тяжелым. Оперирование закончится, все будут воздерживаться от отношений, это будет токсично, тем более, что внутри США этот закон приостановит все отношения, и я не думаю, что затем кто-либо, даже на индивидуальном уровне, захочет какого-либо типа политических или экономических отношений», - сказал Гиги Церетели.



Конгрессмены от Республиканской и Демократической партий внесут сегодня “Акт о непризнании грузинского кошмара”. Указанную информацию распространил американский телеканал Fox News.



Согласно сведениям телеканала, двухпартийная группа нижней палаты Конгресса США – Палаты представителей, внесет “Акт о непризнании грузинского кошмара” в законодательный орган уже сегодня. Указанный акт запрещает признание правительства “Грузинской мечты”.



“Инициаторами внесения “Акта о непризнании грузинского кошмара” являются конгрессмен Джо Уилсон (Республиканская партия) и Стив Коэн (Демократическая партия).





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