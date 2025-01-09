

Три оппозиционные коалиции призвали президента ПАСЕ не подтверждать полномочия грузинской делегации

09.01.2025 13:12





Три оппозиционные коалиции, преодолевшие пятипроцентный барьер на парламентских выборах 26 октября, обращаются к президенту Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и парламентским фракциям не подтверждать полномочия «парламентской» делегации Грузии.



Обращение подписали «Коалиция перемен», «Единство – Национальное движение» и «Сильная Грузия».



«Уважаемый Президент,



Мы, представители политических партий Грузии, обращаемся к Вам с просьбой не подтверждать полномочия делегации Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы, поскольку парламентские выборы 26 октября 2024 года прошли с грубыми нарушениями, что противоречит международным стандартам и воле грузинского народа.



Сформированный в результате фальсификаций выборов «парламент» и избранный им «президент» лишены легитимности. Делегация, которую «Грузинская мечта» может представить в Ассамблее, будет состоять только из представителей самопровозглашенного режима.



Важно также отметить, что лидеры «Грузинской мечты», включая Бидзину Иванишвили, находятся под международными санкциями — они ответственны за организацию демократического регресса страны и массовые нарушения прав человека. В Грузии мирные протестующие подвергаются репрессиям, арестам и насилию, что еще больше усугубляет кризис.



Наши требования:



Немедленное освобождение всех политических заключенных;

Проведение новых, свободных и справедливых выборов.

Принципиальная позиция Парламентской ассамблеи Совета Европы имеет решающее значение для защиты демократических ценностей в Грузии», — указано в заявлении.





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