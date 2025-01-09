|
|
|
Три оппозиционные коалиции призвали президента ПАСЕ не подтверждать полномочия грузинской делегации
09.01.2025 13:12
Три оппозиционные коалиции, преодолевшие пятипроцентный барьер на парламентских выборах 26 октября, обращаются к президенту Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и парламентским фракциям не подтверждать полномочия «парламентской» делегации Грузии.
Обращение подписали «Коалиция перемен», «Единство – Национальное движение» и «Сильная Грузия».
«Уважаемый Президент,
Мы, представители политических партий Грузии, обращаемся к Вам с просьбой не подтверждать полномочия делегации Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы, поскольку парламентские выборы 26 октября 2024 года прошли с грубыми нарушениями, что противоречит международным стандартам и воле грузинского народа.
Сформированный в результате фальсификаций выборов «парламент» и избранный им «президент» лишены легитимности. Делегация, которую «Грузинская мечта» может представить в Ассамблее, будет состоять только из представителей самопровозглашенного режима.
Важно также отметить, что лидеры «Грузинской мечты», включая Бидзину Иванишвили, находятся под международными санкциями — они ответственны за организацию демократического регресса страны и массовые нарушения прав человека. В Грузии мирные протестующие подвергаются репрессиям, арестам и насилию, что еще больше усугубляет кризис.
Наши требования:
Немедленное освобождение всех политических заключенных;
Проведение новых, свободных и справедливых выборов.
Принципиальная позиция Парламентской ассамблеи Совета Европы имеет решающее значение для защиты демократических ценностей в Грузии», — указано в заявлении.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна