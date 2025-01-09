

Суд отложил рассмотрение дела актера Андро Чичинадзе

09.01.2025 13:13





Как сообщил адвокат актера Андро Чичинадзе, суд принял ходатайство прокуратуры и отложил рассмотрение дела Чичинадзе до 5 марта.



По его информации, завтра 10 января, суд рассмотрит вопрос об оставлении в силе содержания под стражей в качестве меры пресечения.



«Суд принял необоснованное ходатайство прокуратуры – отложил рассмотрение дела Андро Чичинадзе до 5 марта.



Завтра судья в переполненном городском суде рассмотрит вопрос о том, оставить актера в тюрьме или нет.



Время процесса — 10:30 часов.



Встретимся в суде», — написал адвокат Торнике Мигинеишвили.



Ранее Прокуратура Грузии обратилась в суд с просьбой о переносе суда над актером Андро Чичинадзе с 16 января на 12 марта. Об этом также сообщил Торнике Мигинеишвили.



Популярному актеру Андро Чичинадзе грозит до девяти лет лишения свободы — прокуратура обвинила его в организации, руководстве, участии в групповом насилии и публичных призывах к насильственным действиям.



Адвокат заявил, что следствие запросило дополнительное время, так как «не может указать конкретные факты, которые подтвердят обвинение — потому что таких фактов просто не существует».



Арест Чичинадзе связан с его участием в протестных акциях, которые вспыхнули 28 ноября, после заявления «Грузинской мечты» о приостановке переговоров о вступлении в ЕС. Он был арестован 5 декабря. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 25 УК, подразумевающей участие в групповом насилии. Если его вина будет доказана, актеру грозит от 4 до 6 лет лишения свободы.



Вместе с делом Чичинадзе рассматриваются дела еще пяти человек — Джано Арчая, Руслана Сивакова, Луки Джабуа и Гурама Мирцхулава. Все они обвиняются в участии в групповом преступлении.



По тому же делу были арестованы еще 8 человек. Трое из них — Вепхвиа Касрадзе , Васил Кадзелашвли и Звиад Цецхладзе обвиняются в организации и/или руководстве насилием, остальные пять — 18-летний Саба Джикия, 20-летний Георгий Горгадзе, 19-летний Ираклий Миминошвили, 20-летний Николоз Джавахишвили и 24-летний Торнике Гошадзе обвиняются в участии в насилии.





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