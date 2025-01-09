

Президент Зурабишвили подтверждает, что будет присутствовать на инаугурации Трампа

09.01.2025 14:08





Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили на прошедшем открытии своего нового офиса сообщила, что намерена отправиться на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Более того, она намерена провести в Соединенных штатах встречи на высоком уровне. Зурабишвили также сообщила, что продолжает контакты и с европейскими партнерами и заверяет, что они не признают парламент, правительство и президента «Грузинской мечты».



Зурабишвили также заявила, что намерена продолжать выполнять обязанности президента:



«Я хотела бы приветствовать вас сегодня в моем новом офисе, который является продолжением дворца Орбелиани. Возможно, он не похож на дворец Орбелиани, но дух и натура здесь присутствуют, и функция президента продолжается здесь, в этой стране, которая в настоящее время находится в глубочайшем кризисе. Мы вступаем в 2025 год в ситуации, которой в Грузии не было уже много лет, когда наше государство, государство, которое строилось после обретения независимости, сегодня фактически находится на грани краха, поскольку все его институты и конституция больше не существуют. Эта конституция была растоптана. Свобода слова, свобода собраний, права человека... Те, кто сегодня у власти, ни во что не ставят ни Конституцию, ни права человека, ни волю народа, которая выражается практически каждый день».



Пятый президент Грузии также обвинила «Грузинскую мечту» в уклонении от санкций, введенных Западом против России:



«Сегодня наша экономика по большей части находится в состоянии застоя. Правда, некоторые доходы все же есть, в первую очередь за счет обхода санкций, которые в последнее время значительно ужесточились, и одним из источников финансовых доходов являются дорогие автомобили, которые экспортируются из Грузии якобы в Среднюю Азию, а на самом деле в Россию. Стоимость вывоза автомобиля из Грузии очень высока. Что еще находится в этих автомобилях, пока неизвестно. Это серьезная проблема и, вероятно, один из источников, за счет которых правящая партия сегодня все еще сохраняет какой-то доход».





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