

Правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления в ЕС

09.01.2025 14:32





Правительство Армении одобрило проект закона «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский Союз», сообщают местные СМИ.



По их информации, вопрос сегодня представил министр иностранных дел Арарат Мирзоян.



«В последние годы у Армении и ЕС были довольно интенсивные и динамичные отношения. Они имели очень богатый контент, а также охватывали различные области. ЕС по разным поводам выражал подчеркнутую политическую поддержку демократии в Армении. Я имею в виду развертывание гражданской наблюдательной миссии ЕС. ЕС также выразил готовность содействовать укреплению экономической устойчивости Армении. Очевидно, что ЕС имеет очень богатые демократические традиции, сильные демократические институты, свободную конкурентную среду, современную экономику, передовую развитую науку», - заявил глава МИД Армении.



По его словам, премьер-министр Армении заявил в Европарламенте, что Армения готова быть ближе к ЕС настолько, насколько ЕС сочтет это возможным. «Мы также видели признаки того, что это возможно. Я имею в виду и начало процесса либерализации визового режима, и ряд других инструментов, которые были применены или обсуждаются с ЕС», - отметил Мирзоян.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





