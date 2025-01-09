

Саломе Зурабишвили: Я - президент, и я буду президентом

09.01.2025 14:33





«Выборы будут назначены само собой, если правящая партия распадется, что является её неизбежным будущим, если она не образумится и не назначит выборы», — заявила бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили, отвечая на вопрос журналиста на сегодняшнем брифинге.



Как отметила Зурабишвили, двух мнений по поводу назначения новых выборов нет. Кроме того, Саломе Зурабишвили заявляет, что она является президентом.



«Выборы будут назначены само собой, если правящая партия распадется, что является её неизбежным будущим, если только она не образумится и не назначит выборы сейчас. Поэтому нет никаких сомнений в том, что выборы будут назначены. Я — президент, и я буду президентом. Каков будет расклад партий на этих выборах и моё участие в них, это вопрос завтрашнего дня», — заявила Саломе Зурабишвили.





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