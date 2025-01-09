

Зурабишвили: Моя личная борьба продолжается и продолжится до конца, потому что я - президент этой страны

09.01.2025 15:45





Моя личная борьба продолжается и будет продолжаться до конца, потому что я президент этой страны, — заявила на брифинге пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.



Как отметила Зурабишвили, завтра она прибудет в Зугдиди, а после возвращения из США посетит различные регионы Грузии.



Саломе Зурабишвили пояснила, что на ней большая ответственность, вывести страну на путь мира.



«Борьба продолжается, ее главный компонент - люди, стоящие на улице, к которым я по мере возможности присоединяюсь. Те люди, которые стоят не только в Тбилиси, но и за пределами Тбилиси. Я также хочу сообщить, что завтра отправляюсь в Зугдиди, где буду с теми людьми, которым нужна поддержка. После возвращения из Америки я продолжу посещать разные регионы, поскольку протесты всех граждан Грузии не только в Тбилиси, в этом большое новшество, что они распространились по всей стране. Мы должны стоять рядом с нашими гражданами везде, где бы они ни находились, это моя цель. У меня будет связь со всеми. Моя личная борьба продолжается и будет продолжаться до конца, потому что я президент этой страны. На мне очень большая ответственность, вместе с вами вывести эту страну на путь мира, которого невозможно достичь без демократии, свободы и ее курса», - заявила Зурабишвили.





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