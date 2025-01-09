

После пребывания 13 лет у власти «Мечта» решила «расследовать» деятельность правительства Саакашвили

09.01.2025 16:45





«В первую неделю весенней сессии в парламенте будет создана временная следственная комиссия для изучения деятельности режима и политических должностных лиц, действовавших в период 2003-2012 годов», — заявил исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта», лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе на брифинге, состоявшемся в офисе партии «Грузинская мечта».



«В Грузии действует радикальная оппозиция, которая в период пребывания у власти в 2003-2012 годах совершила множество преступлений против грузинского государства и грузинского народа. С 2012 года и до сегодняшнего дня эта политическая сила выполняет разрушительную роль в грузинской политике, открыто противостоит национальным интересам Грузии и создает серьезные препятствия для установления в стране здоровой политической системы. Кроме того, исходя из природы этой политической силы, очевидно, что в случае теоретического возвращения к власти она обязательно будет совершать аналогичные преступления с новой энергией и решимостью. При этом она получит «зеленый свет» от тех же сил, которые называли авторитарным, кровавым режимом 2003-2012 годов — «маяком демократии».



Значительная часть общества, из-за возраста, не была свидетелем преступлений, совершенных кровавым режимом «Национального движения», а многие люди забыли эти преступления на эмоциональном уровне. Обществу постоянно нужно напоминать о преступлениях, совершенных авторитарным режимом, чтобы в будущем не допустить их повторения. Именно благодаря такому подходу, в том числе Нюрнбергскому процессу и постоянным напоминаниям о преступлениях режима, Германия после Второй мировой войны победила нацизм в сознании общества. Это опыт, который Грузия также должна перенять и внедрить на практике», — заявил Мамука Мдинарадзе.



По его словам, избранный президент США Дональд Трамп объявил о борьбе против «глубинного государства» (deep state).



«В Грузии действует радикальная оппозиция, которая укоренилась в политической системе страны и управляется этим самым «глубинным государством». Это группа рабов, сформированная «глубинным государством», которая, как это предусматривают правила управления такого рода систем, слепо служит любым капризам своих хозяев. Соответственно, в Грузии необходимо освободиться от радикальной оппозиции так же, как США нужно освободиться от «deep state».



О системных преступлениях режима 2003-2012 годов хорошо известно. Это: пытки заключенных и система пыток в исправительных учреждениях; убийства, насилие, вмешательство в частную жизнь; коррупция и давление на бизнес с целью изъятия активов и вымогательства денег; присвоение медиасредств у их законных владельцев; признание начала войны 2008 года и обвинение грузинских военных в военных преступлениях.



Для расследования указанных системных преступлений и оценки режима в первую неделю весенней сессии в парламенте Грузии будет создана временная следственная комиссия, которая будет работать в течение шести месяцев и подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии на первой сессионной неделе сентября. В отчете будут содержаться рекомендации о мерах политической и правовой реакции, предусмотренных Конституцией Грузии, в отношении преступников», — отметил Мамука Мдинарадзе.



Он также добавил, что отчет, утвержденный парламентом Грузии, будет передан прокуратуре Грузии и другим соответствующим органам в соответствии с законодательством Грузии для принятия последующих мер и обеспечения наказания преступников.



«Чтобы исключить спекуляции, с самого начала подчеркиваем, что объектом расследования по делу о войне 2008 года не будут военные командиры и солдаты.



Временная следственная комиссия вызовет и допросит должностных лиц режима, а также любых других лиц, которые могут быть причастны к преступлениям, совершенным режимом, или которые могут обладать ценными сведениями о данных преступлениях.



В заключение ещё раз отметим, что оценка режима 2003-2012 годов имеет решающее значение для предотвращения угроз, стоящих перед страной, и для формирования в Грузии здоровой политической системы. Соответственно, работа временной следственной комиссии имеет огромное значение для обеспечения непрерывного развития нашей страны», — заявил Мамука Мдинарадзе.





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