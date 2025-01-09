

«Гахария за Грузию» призывает ПАСЕ не подтверждать полномочия грузинской делегации

09.01.2025 16:47





Партия «Гахария за Грузию» призывает Парламентскую ассамблею Совета Европы не подтверждать мандаты грузинской делегации в Ассамблее. В опубликованном в социальной сети Facebook заявлении говорится:



«Системный характер демократического регресса в Грузии противоречит основополагающим принципам Совета Европы и обязательствам, взятым на себя Грузией.



Партия «Гахария для Грузии» призывает Парламентскую ассамблею Совета Европы:



- Не утверждать мандаты грузинской делегации в Ассамблее;

- Запросить подробный отчет у Комитета по мониторингу;

- Определить четкие критерии демократического соответствия;

- Укрепить механизмы мониторинга для обеспечения подотчетности и отслеживания прогресса», — говорится в заявлении.





Напомним, ранее еще три оппозиционные партии Грузии обратились к председателю и парламентским фракциям ПАСЕ с подобным призывом.





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