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«Гахария за Грузию» призывает ПАСЕ не подтверждать полномочия грузинской делегации
09.01.2025 16:47
Партия «Гахария за Грузию» призывает Парламентскую ассамблею Совета Европы не подтверждать мандаты грузинской делегации в Ассамблее. В опубликованном в социальной сети Facebook заявлении говорится:
«Системный характер демократического регресса в Грузии противоречит основополагающим принципам Совета Европы и обязательствам, взятым на себя Грузией.
Партия «Гахария для Грузии» призывает Парламентскую ассамблею Совета Европы:
- Не утверждать мандаты грузинской делегации в Ассамблее;
- Запросить подробный отчет у Комитета по мониторингу;
- Определить четкие критерии демократического соответствия;
- Укрепить механизмы мониторинга для обеспечения подотчетности и отслеживания прогресса», — говорится в заявлении.
Напомним, ранее еще три оппозиционные партии Грузии обратились к председателю и парламентским фракциям ПАСЕ с подобным призывом.
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