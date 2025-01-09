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Михаэль Рот: С нетерпением жду своего прощального визита в Грузию на следующей неделе
09.01.2025 18:24
С нетерпением жду своего прощального визита в Грузию на следующей неделе, - об этом написал председатель комитета по иностранным делам парламента (Бундестага) Германии Михаэль Рот на своей странице в X.
«С нетерпением жду своего прощального визита в Грузию на следующей неделе. Хочу выразить поддержку всем самоотверженным европейцам и борцам за свободу, а также попрощаться со своими друзьями в качестве немецкого политика. Несмотря на то, что мой парламентский мандат скоро истекает, я продолжу свою приверженность свободной Грузии в сердце ЕС», - написал Рот.
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