

Михаэль Рот: С нетерпением жду своего прощального визита в Грузию на следующей неделе

09.01.2025 18:24





С нетерпением жду своего прощального визита в Грузию на следующей неделе, - об этом написал председатель комитета по иностранным делам парламента (Бундестага) Германии Михаэль Рот на своей странице в X.



«С нетерпением жду своего прощального визита в Грузию на следующей неделе. Хочу выразить поддержку всем самоотверженным европейцам и борцам за свободу, а также попрощаться со своими друзьями в качестве немецкого политика. Несмотря на то, что мой парламентский мандат скоро истекает, я продолжу свою приверженность свободной Грузии в сердце ЕС», - написал Рот.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





