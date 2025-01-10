

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о санкциях против МУС

10.01.2025 00:25





Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий возможность введения Вашингтоном санкций в отношении Международного уголовного суда (МУС) за разбирательства в отношении США и их союзников. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.



Документ поддержали 243 члена нижней палаты Конгресса, 140 высказались против.



В тексте законопроекта, представленного по инициативе республиканцев, подчеркивается, что администрации следует вводить санкции в отношении МУС, если этот орган "пытается провести расследование, задержать, арестовать или привлечь к ответственности какое-либо лицо, находящееся под защитой". К этой категории относятся американцы, включая военных, все, кто работает или работал в прошлом на правительство США, граждане стран из числа союзников Вашингтона, если эти государства не признают юрисдикцию МУС.



Ограничения могут распространяться и на лиц, которые оказывают содействие работе МУС. Включение в санкционный список означает отказ в выдаче виз, заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.



Как следует из документа, американские законодатели осуждают выдачу 21 ноября 2024 года МУС ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные как минимум с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года на территории Палестины, в том числе в секторе Газа. Палата предварительного производства МУС считает, что они несут уголовную ответственность за такие преступления, как убийства, преследования и другие бесчеловечные деяния, а также умышленное совершение действий, подвергающих гражданское население голоду, в качестве способа ведения войны.



Израильская сторона отвергла все обвинения и заявила о намерении их обжаловать.



Вторая попытка



Аналогичный законопроект был одобрен Палатой представителей в 2024 году, однако Сенат, который в то время был под контролем демократов, по нему не проголосовал. В Сенате нового созыва большинство у республиканцев. Когда в нем рассмотрят законопроект, пока не уточняется. Уходящая администрация США во главе с демократом Джо Байденом заявляла, что не поддерживает введение санкций против МУС.



Международный уголовный суд был учрежден на основании Римского статута 1998 года. Он не является частью ООН и подотчетен странам, ратифицировавшим статут. В числе государств, не являющихся участниками статута, Россия (подписала, но не ратифицировала), США (подписали, но позже отозвали подпись) и Китай (не подписывал статут). В 2016 году президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому Россия не станет участником МУС. Согласно заявлению МИД РФ, этот суд "не оправдал возложенных на него надежд и не стал подлинно независимым органом международного правосудия".



В июне 2024 года руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон поддерживают расследования МУС в отношении должностных лиц из России.



ТАСС

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