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Ричардс Колс: Законодательные меры в Грузии зеркально повторяют тактики прямо из кремлевского учебника
10.01.2025 10:41
Законодательные меры в Грузии зеркально повторяют тактики прямо из кремлевского учебника - это опасный курс, - пишет депутат Европарламента Ричардс Колс на платформе X.
По его информации, Саломе Зурабишвили подробно описала тревожную ситуацию в Грузии.
«Сегодня вместе с другими друзьями Грузии я беседовал с президентом Саломе Зурабишвили. Она детально описала тревожную ситуацию в Грузии, где режим консолидирует власть и движется к авторитарному правлению. Законодательные меры - в том числе ослабление публичной службы, чтобы укомплектовать ее верными лицами, и нацеливание на семьи участников демонстраций - повторяют тактику прямо из кремлевского учебника.
Это опасный курс, который идет к репрессивному правлению и все сложнее повернуть после того, как он пустит корни. Я призвал президента и [участвующих] парламентариев к активной координации и содержательно включиться для противодействия этой траектории», - пишет Колс.
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