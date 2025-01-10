

Ричардс Колс: Законодательные меры в Грузии зеркально повторяют тактики прямо из кремлевского учебника

10.01.2025 10:41





Законодательные меры в Грузии зеркально повторяют тактики прямо из кремлевского учебника - это опасный курс, - пишет депутат Европарламента Ричардс Колс на платформе X.



По его информации, Саломе Зурабишвили подробно описала тревожную ситуацию в Грузии.



«Сегодня вместе с другими друзьями Грузии я беседовал с президентом Саломе Зурабишвили. Она детально описала тревожную ситуацию в Грузии, где режим консолидирует власть и движется к авторитарному правлению. Законодательные меры - в том числе ослабление публичной службы, чтобы укомплектовать ее верными лицами, и нацеливание на семьи участников демонстраций - повторяют тактику прямо из кремлевского учебника.



Это опасный курс, который идет к репрессивному правлению и все сложнее повернуть после того, как он пустит корни. Я призвал президента и [участвующих] парламентариев к активной координации и содержательно включиться для противодействия этой траектории», - пишет Колс.





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